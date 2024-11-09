В сети сообщили об атаке дрона на полигон с военными в Ростовской области: что известно. Фото и видео

В Ростовской области дроны-камикадзе атаковали полигон с российскими оккупантами. БПЛА ударил по военному объекту захватчиков в ночь на 3 ноября.

Видео дня

В результате атаки были зафиксированы разрушения. Соответствующие фото и видео в Telegram опубликовал мониторинговый канал UAF Geolocate.

На снимке зафиксированы разрушения в палаточном городке, расположенном на территории полигона. По предварительным данным, в момент атаки на полигоне находились солдаты срочной службы. На данный момент потери армии РФ неизвестны.

"Неизвестный беспилотник успешно атаковал полигон с российскими военными в Ростовской области. Удар произошел ночью 3 ноября в палаточном городке, где спали российские срочники. Потери неизвестны", – говорится в сообщении.

По информации канала UAF Geolocate, ударные дроны атаковали место дислокации 33-й ОМСБр (в/ч 22179). Объект расположен восточнее города Новочеркасск в Ростовской области.

Кремлевские пропагандисты пишут, что местом дислокации 33-й отдельной мотострелковой бригады является два населенных пункта. Основные управленческие подразделения и солдаты срочного призыва находятся в Майкопе Республики Адыгея, а военнослужащие по контракту распределены в Новочеркасске Ростовской области. Также известно, что в Новочеркасске расположена учебная часть и полигон 33-й отдельной мотострелковой бригады.

Напомним, в Тульской области РФ в ночь на 9 ноября прозвучали взрывы. Сообщается об атаке БпЛА, их, по словам очевидцев, было более десятка.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 ноября в российском Саратове ГУР провело спецоперацию, атаковав местный НПЗ. Известно, что дроны попали в нефтеперерабатывающую установку и резервуары.