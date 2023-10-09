В Севастополе раздался мощный взрыв: со стороны Бахчисарая вспыхнул пожар. Фото

Во временно захваченном войсками России Севастополе в Крыму вечером в понедельник, 9 октября, прогремел сильный взрыв. На месте прилета якобы начался пожар.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Крымский ветер"с ссылкой на местных жителей. Взрыв было слышно около 22:50.

По словам жителей региона, "что-то горит в направлении Бахчисарая". На опубликованном фото виден пожар на месте.

Местные каналы в социальных сетях пишут, что сигнал тревоги в Севастополе не включали, а взрывы было слышно "в районе студгородка".

Оккупационные "власти" региона пока не комментировали "бавовну" в захваченном Севастополе.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, мощная "бавовна" на российской базе во временно оккупированном Джанкое (Крым) 7 октября забрала на тот свет два десятка военных РФ. Ракетный удар пришелся на объект, который россияне считали засекреченным.

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