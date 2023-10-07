В Северодонецке оккупанты уже не обещают вернуть связь: советуют стационарные телефоны

Во временно оккупированном Северодонецке люди живут без мобильной связи и Интернета. И местные гауляйтеры уже перестали даже обещать их восстановить.

Как "альтернативу" мобильным и сети захватчики предлагают устанавливать стационарные телефоны, при этом потенциальный абонент должен оплатить не только сам аппарат, но и все материалы для подключения. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

"В Северодонецке уже не обещают вернуть мобильную связь и интернет. А последующие, так называемые "вторые выборы", еще далеко. Поэтому местному населению предложили альтернативу – установку стационарного телефона", – отметил он.

Лысогор также добавил, что все расходы на такое подключение обязывают взять на себя самих людей. Вдобавок население должно заплатить за само подключение и ежемесячно платить захватчикам деньги.

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"Не бесплатно и с последующей ежемесячной абонплатой. А еще необходимо приобрести непосредственно аппарат и материалы для проведения. Будут работать номера экстренных служб и горожан, которые тоже согласятся стать абонентами, если, конечно, узнаешь номер", – отметил глава Луганской ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожье оккупанты снова пригрозили украинцам закрыть доступ к медицине. Помощи врачей захватчики собираются лишить украинцев, отказавшихся получать паспорта государства-агрессора.

Вводить ограничения, по словам гауляйтера Евгения Балицкого, собираются с 2024 года, ведь на оккупированных украинских территориях, убеждены оккупанты, должны проживать "только граждане Российской Федерации".