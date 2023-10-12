'В штурм идут по 50-100 человек': оккупанты активизировали наступление на Купянском направлении. Карта

Российские захватчики внезапно усилили боевые действия на Купянском направлении Харьковской области. В сражение командование РФ отправляет по 50-100 солдат, что создает довольно напряженную ситуацию для Сил обороны.

Об этом в комментарии изданию Радио Свобода рассказал руководитель пресс-службы штурмовой бригады "Стальная граница" Иван Шевцов. Он подчеркнул, что вопреки неожиданности активизации штурмов, именно украинские защитники контролируют ситуацию на поле боя.

"В направлении Ивановки, Синьковки и Макеевского направления враг активизировал свои действия. И сейчас он проводит так называемые "мясные" штурмы. То есть, не щадя личный состав, не щадя техники, враг идет на штурм", – подчеркнул военный.

Напомним, в районе Авдеевки на Донетчине также не утихают ожесточенные бои, активизированные со стороны захватчиков три дня назад. Оккупанты усиленно обстреливают позиции Сил обороны и сам город, проводят штурмы с целью окружить населенный пункт.

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Как сообщал OBOZ.UA, президент Зеленский 12 октября созвал очередное заседание Ставки. Первым вопросом была ситуация на фронте, оборонительные и наступательные действия защитников страны.

По мнению главы ГУР Буданова, Россия осенью и зимой снова будет атаковать критическую инфраструктуру Украины и пытаться устроить блэкаут. События в мире могут говорить о том, что "мы довольно быстро приближаемся к глобальной войне".

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