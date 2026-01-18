В Швеции разоблачили монахинь-сторонниц Путина, которые собирали деньги в церквях

В Швеции разоблачили группу монахинь из белорусского монастыря Святой Елизаветы, которые продавали изделия ручной работы в шведских церквях. Впоследствии выяснилось, что за их деятельностью скрывалась лояльность ГРУ.

Об этом сообщает газета The Telegraph. Шведские священники призвали не верить заявлениям россиян, и избегать контактов с духовенством РФ.

Что известно

Монахини белорусского монастыря Святой Елизаветы в Минске известны как так называемые Z-монахини, которые активно поддерживают православное мракобесие РПЦ, а духовный руководитель монастыря, протоиерей Андрей Лемешонок ранее называл их "боевой единицей" и "ведьмами".

Шведьские священники считают инцидент считают частью более широкой проблемы. По словам руководительницы кризисного планирования Кристины Смит, Россия системно пытается получать доступ к церковным зданиям в странах НАТО, размещать священнослужителей вблизи военных баз и аэропортов, создавать иллюзию поддержки Кремля за рубежом.

Она подчеркнула, что вторжение РФ в 2022 году стало"грубым пробуждением" для шведского общества.

Отдельную обеспокоенность вызывает православная церковь, построенная в 300 метрах от стратегического аэропорта Вестерос вблизи Стокгольма. Шведские спецслужбы предполагают, что объект может использоваться для наблюдения за критической инфраструктурой. Мэрия Стокгольма заявила, что церковь подозревают в сборе разведывательной информации против Швеции.

Напомним, ранее похожую пропагандистскую систему разоблачили в Эстонии, а конкретно – о Пюхтицком монастыре, который заявляет об отказе от всех мирских дел, но на самом деле продвигает пропутинскую риторику .

