В Силах спецопераций подтвердили удар по газоперерабатывающему заводу в Волгоградской области: также поражена диспетчерская станция

Силы специальных операций подтвердили удары по газоперерабатывающему заводу в Волгоградской области в ночь на 9 октября. Целью атаки на территории страны-агрессор РФ стали "ЛУКОЙЛ-Коробковский ГПЗ и диспетчерская станция "Ефимовка".

Удары по вражеским объектам нанесли с помощью дронов. Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.

Результаты ударов по РФ

По информации ССО, подразделениями deep-strike Сил специальных операций поражены газоперерабатывающий завод и линейно-производственную диспетчерскую станцию. Оба объекта расположены в Волгоградской области.

Коробковский завод занимается первичной переработкой природного газа и сопутствующего нефтяного газа проектной мощностью 450 млн кубометров в год.

Диспетчерская станция "Ефимовка" обслуживает несколько магистральных линий региона: Куйбышев-Тихорецк, Жирновск-Волгоград, Саратов-Кузьмичи. Пропускная мощность – 50 млн тонн/год.

"Силы специальных операций продолжают совершать асимметричные действия с целью остановки врага", – говорится в сообщении бойцов.

Напомним, удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам России привели к резкому сокращению внутренней переработки нефти и одновременному росту экспорта сырой нефти. С начала августа Украина осуществила по меньшей мере 28 атак на российские НПЗ.

