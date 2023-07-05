В Скадовске и Геническе выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями: есть признаки холеры - Генштаб

На оккупированной части Херсона в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции наблюдается значительное ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации. Так, в Скадовске и Геническе наблюдается рост случаев инфекционных заболеваний.

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Об этом говорится в сведении Генерального штаба ВСУ за 5 июня. В частности, люди болеют острыми кишечными инфекциями, имеющими признаки холеры.

В результате ограниченного доступа местного населения к адекватной медицинской помощи и безопасной питьевой воде, на оккупированных территориях фиксируют случаи опасных кишечных инфекций.

Оккупационные власти, которые контролируют эти регионы, отказываются признать увеличение количества заболеваний и пытаются замалчивать ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в этом районе.

В то же время, сами оккупанты начали скрытую вакцинацию от холеры представителей так называемых администраций и их ближайшего окружения.

Ранее сообщалось, что в Одесском районе Черного моря были обнаружены случаи сальмонеллеза и кишечной инфекции. В связи с этим планируется проведение комплексных проверок рынков, расположенных в Одессе, а также в Измаильском и Белгород-Днестровском районах, имеющих доступ к акватории Черного моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, случаев заболевания холерой в южных регионах Украины по состоянию на 13 июня не зафиксировано. В то же время на Одесщине в воде были найдены возбудители ротавируса.

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