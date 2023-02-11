В Словакии заявили о готовности передать Украине истребители

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна готова передать Украине истребители. Речь идет о советских многоцелевых самолетах МиГ-29.

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Глава правительства отметил, что переговоры о передаче Украине истребителей Словакия начнет на внутриполитическом уровне, а также с Европейской комиссией и Украиной. Об этом сообщает портал Teraz.

По словам Хегера, истребители МиГ-29 списаны, и Словакия не может их использовать. Также он подчеркнул, что Евросоюз может возместить Словакии стоимость этих боевых самолетов.

"Именно эти списанные МиГи могут спасти невинные жизни в Украине. Каждая помощь, которую мы оказываем таким образом, оплачивается из Европейского инструмента мира", – заявил Хегер.

Кроме того, премьер объяснил, что правительство ведет переговоры с конституционными юристами о возможности принятия индивидуальных мер, поскольку действующий кабинет назначается временно и имеет ограниченные полномочия. В том случае, если потребуется изменить Конституцию Словакии или принять конституционный закон в помощь Украине, Хегер не видит в этом проблемы.

Отмечается, что во время встречи с Хегером на саммите ЕС в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский официально попросил Словакию поставить истребители МиГ-29 для защиты от российской агрессии. Хегер сказал, что Словакия сделает все возможное, чтобы выполнить эту просьбу.

Вместе с тем, Хегер раскритиковал лидера оппозиции Роберта Фицо, который выступает против поставок Украине оружия и безвозмездной передачи истребителей. Более того, премьер-министр назвал лидера оппозиции "громкой трубой российской пропаганды".

Напомним, министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его страна готова обсудить передачу Украине своих истребителей МиГ-29. Кроме того, Братислава может отправить Киеву 30 танков Т-72 "хоть завтра" при условии, что сможет получить западные танки.

Ранее Словакия передала Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1 по кольцевому соглашению с Германией. Берлин даст Братиславе 15 танков Leopard 2A4.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США прокомментировали вероятность и возможности передачи Украине истребителей, которые почти с начала войны она просит от партнеров для отражения агрессии РФ. Вашингтон заявил, что дать Киеву боевые самолеты может в целом любое суверенное государство, в том числе и член НАТО.

К слову, передачу Украине истребителей не исключают даже во Франции. Хотя лидер страны Эммануэль Макрон заявил, что это не может произойти в ближайшее время.

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