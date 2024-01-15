В случае прорыва ДРГ: СБУ провела обучение на северной границе Украины. Фото и видео

Служба безопасности Украины вместе с другими силами обороны отработали алгоритм действий на случай прорыва российских диверсионно-разведывательных групп через северную границу Украины. Учения провели в одном из приграничных районов Ровенской области

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Ведомство также обнародовало фото и видео с учений.

Согласно плану тренировок, одна из условных ДРГ тайно проникла в город, где расположена атомная электростанция, другая – захватила в заложники сына руководителя энергообъекта и потребовала полностью остановить работу предприятия.

Правоохранители вместе с бойцами спецподразделения ЦСО "А" СБУ обезвредили условные вражеские группы, освободили "пострадавших", предотвратив таким образом техногенную катастрофу.

Отмечается, что отработка слаженности проходила в условиях максимально приближенных к реальным. В учениях приняли участие подразделения СБУ, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области спецназ СБУ провел антитеррористические учения. Сотрудники спецслужбы обезвредили "злоумышленников", которые по легенде захватили самолет и удерживали заложников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!