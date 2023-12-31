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В Смеле в больнице скончалась женщина, пострадавшая во время атаки армии РФ

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
1,5 т.
В Смеле в больнице скончалась женщина, пострадавшая во время атаки армии РФ

В больнице скончалась женщина, получившая ранения во время массированного удара РФ по Черкасщине 29 декабря. Врачи боролись за жизнь 61-летней жительницы Смелы с пятницы.

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Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. Он выразил соболезнования родным и близким невинной жертвы российской агрессии.

"Трагическая весть... Российская ракета забрала жизнь 61-летней жительницы Смелы Надежды Ивановны Голуб. С пятницы, когда враг попал по городу, врачи боролись за ее жизнь. Но увы... Соболезнования родным и всей громаде. Не простим!" – написал Табурец.

Сразу после удара РФ по Смеле в Черкасской области он рассказывал, что пострадали восемь мирных жителей, среди которых ребенок. Впоследствии количество пострадавших возросло до 9. Повреждения получили более 50 жилых домов.

В Смеле в больнице скончалась женщина, пострадавшая во время атаки армии РФ

Напомним, 29 декабря, Россия совершила самую массированную атаку с воздуха. Силы ПВО Украины уничтожили 114 из 158 вражеских целей: 27 ударных БПЛА Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Известно о прилетах в Сумской и Черкасской областях, в Харькове, Львове, Днепре, Запорожье и Киеве, а также в других городах и селах: всего пострадали почти 120 населенных пунктов.

Полностью разрушены или повреждены более 100 частных домов, поражено 45 многоэтажек, школы, две церкви, больницы, роддом, много торговых и складских помещений – счет поврежденных объектов гражданской инфраструктуры идет на сотни.

По состоянию на вечер предыдущего дня было известно о гибели 29 украинцев, ранения получили более 150 человек. Днем 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о 39 погибших, днем 31 декабря количество жертв достигло почти 50 человек.

В разгар атаки накануне, когда начали появляться данные по разрушениям и погибшим украинцам, россияне очень радовались убийствам, поздравляли друг друга со "праздником" и требовали больше смертей. 30 декабря война пришла в Белгород: в результате работы российской ПВО там погибли более 20, а ранения получили более 100 россиян.

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