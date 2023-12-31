В Смеле в больнице скончалась женщина, пострадавшая во время атаки армии РФ

В больнице скончалась женщина, получившая ранения во время массированного удара РФ по Черкасщине 29 декабря. Врачи боролись за жизнь 61-летней жительницы Смелы с пятницы.

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Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. Он выразил соболезнования родным и близким невинной жертвы российской агрессии.

"Трагическая весть... Российская ракета забрала жизнь 61-летней жительницы Смелы Надежды Ивановны Голуб. С пятницы, когда враг попал по городу, врачи боролись за ее жизнь. Но увы... Соболезнования родным и всей громаде. Не простим!" – написал Табурец.

Сразу после удара РФ по Смеле в Черкасской области он рассказывал, что пострадали восемь мирных жителей, среди которых ребенок. Впоследствии количество пострадавших возросло до 9. Повреждения получили более 50 жилых домов.

Напомним, 29 декабря, Россия совершила самую массированную атаку с воздуха. Силы ПВО Украины уничтожили 114 из 158 вражеских целей: 27 ударных БПЛА Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Известно о прилетах в Сумской и Черкасской областях, в Харькове, Львове, Днепре, Запорожье и Киеве, а также в других городах и селах: всего пострадали почти 120 населенных пунктов.

Полностью разрушены или повреждены более 100 частных домов, поражено 45 многоэтажек, школы, две церкви, больницы, роддом, много торговых и складских помещений – счет поврежденных объектов гражданской инфраструктуры идет на сотни.

По состоянию на вечер предыдущего дня было известно о гибели 29 украинцев, ранения получили более 150 человек. Днем 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о 39 погибших, днем 31 декабря количество жертв достигло почти 50 человек.

В разгар атаки накануне, когда начали появляться данные по разрушениям и погибшим украинцам, россияне очень радовались убийствам, поздравляли друг друга со "праздником" и требовали больше смертей. 30 декабря война пришла в Белгород: в результате работы российской ПВО там погибли более 20, а ранения получили более 100 россиян.