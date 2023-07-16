В США опровергли, что задерживают обучение украинских пилотов на F-16

В Белом доме было объявлено, что США разрешат европейским странам начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Государства ЕС заявили, что им потребуется несколько недель, чтобы подготовить необходимые тренировочные возможности.

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Об этом в интервью CNN сказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, Соединенные Штаты не будут задержкой в обеспечении начала тренировок на F-16.

"Да, мы это сделаем", – сказал Салливан, отвечая на вопрос, одобрят ли США разрешение на обучение украинцев на западных истребителях.

Он подчеркнул, что президент США выразил свою поддержку и согласие, чтобы украинские пилоты начали обучение на истребителях F-16, как только европейские страны окажутся готовыми. Он подтвердил, что США предоставят необходимые ресурсы и поддержку для этого процесса.

Согласно заявлению советника Байдена, он отметил, что страны Европы выразили необходимость в нескольких неделях для подготовки тренировочных возможностей, и Соединенные Штаты готовы соблюдать любые установленные ими сроки.

"Соединенные Штаты не будут задержкой в обеспечении начала тренировок на F-16", – добавил Салливан.

Как сообщал OBOZREVATEL, почти дюжина стран Европы, пообещавших обучать украинских летчиков на американских истребителях F-16, все еще ждут от США официального одобрения программы. Обучение не может начаться, пока Государственный департамент не подпишет запрос на передачу руководств по эксплуатации, авиасимуляторов и других материалов.

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