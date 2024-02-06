В США планируют удвоить производство 155-мм снарядов, чтобы помочь Украине: последнее слово за Конгрессом

В США планируют удвоить производство 155-мм артиллерийских снарядов, используемых в Украине, к октябрю этого года. Но для достижения этой цели потребуется одобрение Конгрессом законопроекта о помощи Украине.

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Такое заявление сделал начальник отдела закупок армии США Даг Буш. Об этом сообщает Defence One.

Производство 155-мм артиллерийских снарядов в США планируется увеличить с 28 000 в октябре прошлого года (последний месяц, по которому были опубликованы точные цифры) примерно до 37 000 в апреле и примерно 60 000 в октябре 2024 года.

Затем армия надеется быстро увеличить производство в 2025 году с чуть менее 75 000 снарядов в апреле до 100 000 в октябре.

Это запланированное увеличение отчасти связано с новым заводом, который Пентагон строит в Техасе, который "будет иметь совершенно новый способ изготовления снарядов с использованием совершенно новых технологий".

Армия уже резко увеличила производство 155-мм снарядов после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, при этом ежемесячные темпы производства выросли с 14 000 до 28 000 к октябрю прошлого года.

Количество боеприпасов, особенно крупных артиллерийских снарядов, таких как 155-мм, не позволяет Украине сравниться с Россией по объему огня. В настоящее время украинские силы выпускают около 2000 снарядов в день, что составляет примерно одну пятую от российского производства.

Обе стороны поспешили получить больше боеприпасов: Украина обратилась к США, ЕС и другим странам, а Россия приобрела снаряды у Северной Кореи и Ирана. США изо всех сил пытались удовлетворить огромные потребности Украины в боеприпасах, не доводя при этом свои собственные запасы до опасно низкого уровня.

По словам Буша, массовое использование таких боеприпасов, как 155-миллиметровые снаряды, может заставить США пересмотреть вопрос о том, сколько им необходимо иметь собственных запасов.

"Если увеличение запасов - это способ снизить риск затяжного обычного конфликта, то на это нужно обратить внимание", – сказал он.

Буш также добавил, что США не пришлось увеличивать производство небольших артиллерийских снарядов, танковых снарядов или минометных мин для Украины, поскольку США смогли удовлетворить потребности Украины без значительного истощения собственных запасов.

Напомним, что на днях американский Сенат представил компромиссный вариант соглашения о помощи Украине, Израилю и укреплении южной границы. На поддержку Украины в нем предусмотрено $60 миллиардов, Израиля – $14,1 миллиарда. Предполагается, что законопроект могут проголосовать уже 7 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее посол Украины в США Оксана Маркарова призвала не искать "зрады" в действиях США по помощи Киеву. По ее словам, для Вашингтона это сложный процесс в избирательный год, но он двигается в правильном направлении.

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