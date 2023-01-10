В США заявили, что новый пакет помощи для ВСУ может изменить динамику войны: что получит Украина

Новый пакет военной помощи США для Украины может изменить текущую динамику боевых действий. В частности, Штаты будут предоставлять нашей стране БМП и ПВО.

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Об этом на брифинге 9 января заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Он отметил, что украинская армия "планомерно продемонстрировала свою стойкость", которая является, по словам чиновника, одним из видов динамики (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Представитель Госдепа уточнил, что более широкая динамика состоит в пребывании на украинской территории тысяч российских военных, и в этой ситуации Вашингтон хочет помочь Киеву изменить положение дел, в том числе поставками БМП Bradley.

"Конечно, это та динамика, которую мы стремимся изменить путем предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности", – сказал Прайс.

Напомним: 6 января Белый дом объявил о рекордном пакете военной помощи США Украине на $3 миллиарда. Впервые он будет содержать около 50 боевых машин Bradley, являющихся основными в американской армии.

Также в пакет помощи будут внесены HUMVEES, машины с противоминной защитой и защитой от засад или MRAP, а также большое количество ракет и других боеприпасов. Однако танки Abrams, о которых просили украинцы, доставлены в этот раз не будут.

Как сообщил главный представитель Пентагона Пэт Райдер, Украина получит боевые машины пехоты M2 Bradley в версии M2A2 ODS. Эти машины оборудованы цифровыми системами обмена информацией, лазерными дальномерами, тепловизорами, новейшими системами защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– США впервые передадут Украине самоходные гаубицы М109 Paladin. 18 единиц этого вооружения были внесены в последний пакет помощи США. Эти САУ отличаются тем, что они обладают автоматической системой наведения;

– также в новом пакете военной помощи от США Украина впервые получит ракеты Zuni. Пока остается непонятным, как именно это вооружение будет адаптировано к применению украинской авиацией.

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