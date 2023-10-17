В Сумской области 14-летний подросток погиб из-за взрыва гранаты: ее с фронта привез его отчим

В Сумской области 14-летний парень погиб в результате взрыва боевой гранаты, которую привез с фронта его отчим. В результате полученных при взрыве травм подросток скончался в этот же день в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры. 34-летнему отчиму мальчику сообщили о подозрении по части 1 ст. 263 УК Украины о незаконном обращении с боевыми припасами, взрывчатыми веществами и устройствами.

Согласно данным, собранным следствием, в июне 2023 года мужчина привез из зоны боевых действий ручную наступательную гранату иностранного производства, которую решил сохранить в летней кухне на своем хозяйстве. 6 октября, когда отчима не было дома, его 14-летний пасынок обнаружил и привел в действие эту гранату, в результате чего произошел взрыв, приведший к трагической гибели ребенка в тот же день в больнице.

За совершенное преступление подозреваемому грозит заключение сроком до семи лет.

Видео дня

Напомним, что в Киевской области в поселке Вишневое Бучанского района два подростка залезли на грузовые вагоны и получили удар током. Один из них погиб, второго забрала машина скорой помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, на Буковине подросток ушел с отцом стрелять в лес и погиб. Инцидент был классифицирован как убийство по неосторожности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!