В Сумской области 'Белые Ангелы' научат полицейских и спасателей эвакуировать людей

"Белые Ангелы" из Донбасса начали тренинг для полицейских и спасателей Сумщины, которые будут заниматься эвакуацией людей.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Эвакуационные группы "Белого Ангела" уже почти 2 года спасают жизнь жителей Донбасса, вывозя людей под обстрелами. Благодаря их работе в безопасные места перевезено более 7500 граждан, из которых 830 детей.

"Во время очередной командировки в регион имел возможность пообщаться с нашими экспертами по эвакуации – лучше их никто не знает всех нюансов этой работы. Практика подтверждает: часто эвакуация – это единственная возможность сохранить жизнь и здоровье гражданского населения, – говорится в сообщении Игоря Клименко.

Свой опыт они передали харьковским и херсонским коллегам. Теперь "Белый Ангел" появится и в Сумской области. Специалисты эвакуационных групп научатся быстро ориентироваться в нестандартных ситуациях, оказывать медицинскую помощь в экстремальных условиях и применять навыки кризисной коммуникации.

За прошедшие две недели из общин Сумской области, наиболее страдают от вражеских обстрелов, эвакуировано более 5 тысяч человек.