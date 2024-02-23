В Сумской области российский 'Ланцет' убил большую семью из пяти человек: что известно о погибших

В Сумской области в селе Новая Слобода попрощались сразу с пятью жителями, которые погибли во время российского обстрела 20 февраля. Беспилотник оккупантов типа "Ланцет" попал в частный дом, в котором находилась большая семья.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Разлетелся даже фундамент здания

Рано утром 20 февраля россияне начали обстрел приграничного села Новая Слобода в Сумской области. Российский "Ланцет" ударил в жилой дом. От взрыва он рухнул, даже фундамент здания разлетелся на кусочки, а на его месте осталась воронка. Начался пожар.

На месте погибли 61-летняя Людмила Бывалина, ее сыновья: 39-летний Алексей и 38-летний Сергей. Также погибли 91-летняя Ефросиния Новикова и 69-летняя Галина Радченко.

Внук был в монастыре, поэтому выжил

Как рассказал OBOZ.UA заместитель сельского головы Новой Слободы Сергей Скрипченко, погибшая Галина Радченко приходилась дальней родственницей семье.

"У Людмилы Бывалиной остались еще сын и дочь. Они давно живут в Киеве, у каждого – свои семьи. Галина Радченко приходится родственницей супруге сына, она приехала сюда вместе с 20-летним внуком. На первое время они поселились в доме у Людмилы. А весной собирались отремонтировать и переселиться в другой дом. Но не успели", – поясняет Скрипченко.

Внуку погибшей Галины относительно повезло, он в это время находился в монастыре в другом населенном пункте, поэтому остался в живых.

За 91-летней Ефросинией Новиковой Людмила Бывалина ухаживала, потому что ее родная дочь заболела.

Погибла простая семья

Местные жители рассказывают, что погибшая семья была очень простой. Людмила уже была на пенсии, занималась хозяйством. Сыновья перебивались временной подработкой в селе, помогали местным жителям с огородами. Иногда выезжали на заработки в другие районы.

Село Новая Слобода находится всего в 6 километрах от российской границы. Поэтому его часто обстреливают. Но такая трагедия, когда погибла целая семья, тут впервые.

Скрипник вспоминает, что в 2022 году был случай, когда снаряд прилетел на огород и серьезно ранил двух людей.

Сейчас жители потихоньку выезжают, село пустеет. Остаются в основном пожилые люди, которые не хотят покидать свои дома и боятся перебираться на новое место.