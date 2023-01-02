В Сватово на Луганщине ''бавовна'': оккупанты почти две недели свозили боеприпасы на склад

Воины Вооруженных сил Украины "демилитаризовали" военный объект российских захватчиков в городе Сватово Луганской области. Удар был нанесен по складу с боеприпасами врага.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Фашик Донецький". Известно, что военные РФ и местные коллаборанты в течение двух недель свозили туда снаряды.

Местные жители знали о том, что там расположен склад с боекомплектом "второй армии мира" и все это время наблюдали, как на базу один за другим заезжают "Уралы" захватчиков.

После этого они передали данные ВСУ, а наши защитники устроили врагу очередную мощную "бавовну".

"Нормально склад с боеприпасами сгорел? Как там русское пво? Опять Сватово не защитило?" – пишет автор канала.

Напомним, что украинские защитники пытаются продвинуться вглубь Луганской области. В сети показали, как сейчас выглядит дорога на Сватово.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил "бавовну" в Макеевке. Он заявил, что Вооруженные силы Украины, вероятно, ракетами HIMARS ликвидировали несколько сотен военнослужащих РФ ударом по их базе.

– Также стало известно, что защитники Украины в последний день 2022 года устроили мощную "бавовну" подразделениям армии РФ на временно оккупированной части Запорожской области.

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