В Туле атаковали завод по производству 'Панцирей': это была операция ГУР

В российской Туле в ночь на 21 января раздались взрывы. Поражён завод "Щегловский вал", занимающийся производством зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С".

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За атакой на завод стоит Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Факт поражения завода OBOZ.UA подтвердили источники в разведслужбе.

По словам источника, взрывы на военном заводе в Туле, а также атаки на Орловскую и Смоленскую области являются частью "плановой работы Главного управления разведки".

Ранее российские СМИ и Telegram-каналы сообщили о мощном взрыве в Туле, после которого в Пролетарском районе города вспыхнул пожар. Горело, по словам местных жителей, на территории российского военного завода "Щегловский вал".

В российском минобороны же традиционно заявили о том, что все БПЛА над Тулой якобы были сбиты.

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