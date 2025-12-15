В Украине изменят подход к объявлению воздушных тревог: как все будет работать

В Украине вводят новый принцип объявления воздушных тревог – с распределением по районам, а не по всей области. Такой формат должен уменьшить количество и продолжительность тревог в громадах, где на конкретный момент отсутствует реальная опасность. Ожидается, что это положительно повлияет на работу бизнеса и критической инфраструктуры.

О внедрении порайонного оповещения по всей стране сообщила первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко. Соответствующую информацию она обнародовала в своем Telegram-канале.

По ее словам, ГСЧС совместно с Воздушными силами и областными военными администрациями завершила формирование разделения на районы по всей Украине, за исключением Донецкой и Луганской областей. Дифференциация сигналов тревоги позволяет оперативно реагировать на угрозы и избегать остановки работы в регионах, которые не находятся под ударом. Именно на этом ранее настаивали представители бизнеса и местные громады.

На первом этапе система порайонного оповещения проходила тестирование в 13 регионах. После анализа результатов ее решили масштабировать на все области. По данным Свириденко, новый подход уже показал ощутимый эффект, в частности в прифронтовых и центральных регионах.

Наибольшее сокращение продолжительности тревог зафиксировали в Днепропетровской области – там отдельные громады получили более 100 дополнительных суток без сигналов. В Сумской области общее время тревог уменьшилось примерно на 50 дней, а в Харьковской – более чем на месяц в ряде громад.

Кроме этого, значительно ускорена передача сигнала от Воздушных сил в ГСЧС: вместо нескольких минут она теперь занимает от 8 до 15 секунд. Это, как отмечается, повышает скорость оповещения населения и общую эффективность реагирования на угрозы.

