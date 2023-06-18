В Украине ликвидирован заместитель командира батальона 'Шторм. Осетия': его подчиненных также отменяли. Фото

Российские оккупанты продолжают понести значительные потери на войне в Украине. В этот раз трагедия затронула Южную Осетию, поскольку во время боевых действий погиб заместитель командира батальона "Шторм.Осетия" по имени Техов Айвенго.

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Об этом сообщают росСМИ. По информации источника, наступила смерть в результате боев с украинскими защитниками на Запорожском направлении.

Заместитель командира батальона "Шторм.Осетия" Техов Айвенго вместе со своими подчиненными оказался окруженным в населенном пункте Пятихатки.

"Никто из бойцов не отступил и решили стоять до последнего и в итоге практически весь батальон погиб", — говорится в сообщении.

В российских источниках пользователи выразили критику в отношении подготовленности российской армии, уделяя особое внимание колоссальным потерям оккупантов вблизи населенного пункта. Они недовольны тем, что не было предоставлено подкрепление Вооруженным Силам России, и они остались одни с противостоянием украинским военным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе вторжения российских оккупантов на территорию Украины был ликвидирован полковник вооруженных сил РФ Виктор Исайкин. Правда, на родине эту информацию подают как "гибель во время оказания помощи "республикам" на Донбассе".

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