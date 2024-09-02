В Украине масштабная воздушная тревога: россияне запустили ракеты из бомбардировщиков Ту-95МС

Страна-агрессор Россия подняла в небо группу стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые выпустили по Украине крылатые ракеты. Утром в понедельник, 2 сентября, в большинстве регионов была объявлена воздушная тревога.

Видео дня

Об этом сообщили украинские мониторинговые каналы. На официальном Telegram-канале Воздушных сил ВСУ 04:42 заявили о движении крылатых ракет с севера в направлении Киевщины.

Канал "Николаевский Ванек" сообщил, что ночью 7 бортов ТУ-95МС взлетели с аэродрома "Оленья", подлетели к "Энгельс" и выпустили крылатые ракеты.

В ВС сообщили, что первая группа ракет направлялась из Черниговской области в направлении Киевской, затем сменила курс на Полтавщину в направлении Миргорода.

Новая группа ракет летела по тому же маршруту, что и предыдущая.

Около 5 утра в ВС призвали перейти в укрытие жителей Смелы и Черкасс и сообщили о ракете в пригороде Борисполя в Киевской области. Ракеты фиксировались над Полтавской областью, курсом на Кременчугский район.

"Большинство крылатых ракет (Х-101/55СМ) следует за вектором на Винницкую область. Транзитные области: Сумская, Черниговская. Ракеты находятся над Черкасской, Кировоградской, Полтавской областями", – говорилось в сообщении Telegram-канала monitorwar в 05:06.

Через минуту этот же мониторинговый канал сообщил об активности ОТРК "Искандер" в Воронежской области, еще через несколько – о баллистической цели из Воронежской/Курской областей в направлении Киевщины/Черкасщины.

По данным ВС ВСУ, баллистическая ракета по состоянию на 05:09 летела в Черкасскую, через минуту в Воздушных силах заявили о повторном пуске баллистики через Сумщину.

Через несколько минут обе баллистические ракеты сменили курс и с Черкащины полетели на Киев. Горожан призвали немедленно перейти в укрытия. В КГВА сообщили о работе ПВО.

В 05:14 и 05:18 в ВС сообщили о двух баллистических ракетах на Киевщину, также группа крылатых ракет взяла курс на Кропивницкий.

В 05:20 ракеты фиксировались в пригороде Киева. Еще одна группа ракет направлялась в направлении столицы через Белоцерковский район. Появились сообщения о новых баллистических целях курсом на столицу, из-за этого в укрытия призвали пройти и жителей города Бровары на Киевщине.

В 05:35 в ВС сообщили о новой группе крылатых ракет, направлявшихся в Киев через Обухов, и о том, что одна из ракет взяла курс на Житомир.

Около 05:40 Воздушные силы заявили о последней группе ракет по направлению к столице.

По состоянию на 5.47 тревога была объявлена по всей Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, российские террористические войска вечером 1 сентября ударили ракетой по помещению учебного заведения в Сумах, где расположен центр социально-психологической реабилитации несовершеннолетних и детский дом. Известно о 13 пострадавших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!