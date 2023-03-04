В Украине могут построить танковый завод Panther – СМИ

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода на территории Украины. По словам главного исполнительного директора компании Армина Паппергера, на строительство предприятия могут выделить 200 миллионов евро.

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При этом руководство Rheinmetall рассчитывает производить на таком заводе до 400 основных боевых танков типа "Пантера" в год. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Паппергер подчеркнул, что переговоры с украинским правительством являются многообещающими. При этом руководитель концерна надеется, что окончательное решение может быть принято уже в течение следующих двух месяцев. Также Паппергер уверен, что в случае строительства танкового завода на территории Украины, его можно будет защитить от российских ракетных ударов.

"Защита средствами противовоздушной обороны не составит труда. Для победы Украине нужно от 600 до 800 танков. Даже если Германия отдаст все 300 танков Leopard 2, имеющихся в распоряжении Бундесвера, этого все равно будет слишком мало", – подчеркнул глава Rheinmetall.

На сегодняшний день оружейный концерн Rheinmetall производит около 250 танков. По словам Паппергера, предприятие уже поставило на вооружение более 40 боевых машин пехоты Marder, а к концу года их будет около 100. Также глава концерна отметил, что сейчас ведется активная подготовка десятков танков Leopard 2A4.

Rheinmetall – немецкий машиностроительный и оружестроительный концерн со штаб-квартирой в Дюссельдорфе. Является одним из самых крупных производителей военной техники и оружия в Германии и Европе. Основная продукция концерна – военная техника, оружие, а также производство комплектующих для автомобилей. Среди основных разработок компании – танки Leopard, БМП Marder, САУ PzH 2000 и другие виды тяжелой техники.

Напомним, Федеральный Совет Германии (верхняя палата парламента страны) единогласно принял резолюцию в поддержку Украины. В резолюции идет речь о необходимости продолжать осуществлять военную, гуманитарную и финансовую помощь Украине.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал противников военной помощи Украины. Он заявил, что без нее не достичь мира, и напомнил о военных преступлениях РФ в Буче, Мариуполе и других украинских городах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия хотела бы выкупить законсервированные танки Leopard 2, которые хранит Швейцария. У последней есть на хранении 96 таких боевых машин, еще 134 Leopard 2 – на вооружении.

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