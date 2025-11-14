В Украине начал свою работу Единый центр идентификации тел погибших: как он будет работать

В четверг, 13 ноября, стало известно о том, что в Украине начал работу Единый центр идентификации тел погибших. Он стал площадкой для проведения выездного совещания под председательством заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Верещук и при участии заместителя министра внутренних дел Леонида Тимченко.

Об этом сообщили в МВД. Отмечается, что центр обеспечит возможность идентификации в самых сложных случаях, помогая установить имена тех, кто отдал свою жизнь в российско-украинской войне.

В частности, специализированное учреждение позволит проводить экспертизы различными методами и обмениваться данными с международными коллегами, внедряя лучшие мировые практики.

"Процесс идентификации тел погибших уже стал более эффективным благодаря централизации областных бюро судебно-медицинской экспертизы в единую систему под управлением Минздрава и тесному сотрудничеству с МВД Украины", – говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, роль МВД Украины в этом процессе чрезвычайно важна.

"Мы не только обеспечиваем координацию, но и гарантируем, что каждый погибший во время войны будет идентифицирован и похоронен с достоинством", – подчеркнул Леонид Тимченко.

Ранее стало известно о том, что Украина потеряла еще одного своего Героя. В районе Бахмута погиб Николай Викторович Малько – подрывник шахты "Юбилейная" из Кривого Рога. Герой с апреля 2023 года считался пропавшим без вести.

Напомним, ранее в Краматорском районе Донецкой области погиб военнослужащий полка НГУ "Азов" Александр Коклонский с псевдонимом "Поляк". Военному на момент смерти было 22 года.

Как сообщал OBOZ.UA, печальные новости добрались и до Волыни. В Покровском районе оборвалась жизнь 34-летнего бойца ВСУ Александра Пекного, который погиб во время огневого контакта с врагом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!