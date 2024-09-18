'Серьезный резерв, мужчины здоровы, как лоси': пенсионеров-силовиков разрешили мобилизовать. Как это усилит войско

Мобилизационные резервы страны значительно улучшились – по новому закону об усилении мобилизации теперь на военную службу можно призывать пенсионеров всех силовых структур. Они, как правило, выходят на пенсию в 45 лет или даже ранее. Подробности рассказывает OBOZ.UA.

Видео дня

Пенсионеров-силовиков сняли с отдельного учета

Военные и другие силовики, которые начинают карьеру с курсантской скамьи, то есть в 17 лет, сразу же после школы, в среднем выходят на пенсию в 43 года – они имеют на это право после 25 лет выслуги. После этого мужчины, находящиеся в полном рассвете сил, как правило, устраиваются на другую работу, и прекрасно доживают до старости, имея определенные льготы.

И если собственно военные пенсионеры всегда находились на общем воинском учете, то другие силовики – например, сотрудники СБУ или МВД, имели свой собственный учет. А милиция или спецслужбы своих старались не сдавать. Мало ли, пригодятся. Теперь с этим покончено.

"На сегодняшний день никаких проблем с мобилизацией военных пенсионеров и пенсионеров силовых структур нет. Военные пенсионеры подлежат мобилизации на общих основаниях до достижения 60-летнего возраста. А после вступления в силу принятого нами закона о мобилизации, пенсионеры силовых структур снимаются со специального учета, становятся на общий военный учет и до 60 лет также подлежат мобилизации на общих основаниях", – рассказывает OBOZ.UA член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Такой подход вполне справедлив и необходим для улучшения обороноспособности страны.

"Пенсионеры силовых структур, как правило, здоровые как лоси. Ну, по крайней мере, в 45 лет. Находятся в хорошей физической форме, обладают определенными боевыми навыками, имеют иногда уникальные военно-учетные специальности. Это серьезный мобилизационный резерв, и то, что их ранее, с начала большой войны, не призывали – это безобразие", – говорит в комментарии OBOZ.UA бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

В случае мобилизации к пенсии добавляется денежное довольствие

По состоянию на I квартал 2024 года в Украине около 217,5 тысячи пенсионеров военных и силовых структур в возрасте до 60 лет. Кстати, средний возраст выхода на пенсию в 2014 году составлял 45,4 лет, в 2020 году – 47,5 лет, а в прошлом году – 51,1 года.

"Я прослужил 28 лет и 9 месяцев. Ради пенсии. После 20 лет выслуги к пенсии добавляется 3% в год, до 70% максимум. Сейчас у меня пенсия 14 тысяч. То, что могут мобилизовать до 60 лет – нормально, люди ведь с опытом. Главное, чтобы здоровье позволяло", – говорит OBOZ.UA 52-летний военный пенсионер Сергей Феденко.

Кстати, по состоянию на 1 марта 2024 года средний размер пенсий, назначенных в соответствии с законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" составляет 12 309 гривен.

"В случае мобилизации пенсионеров военных и силовых структур пенсия им сохраняется. И плюс, конечно, денежное обеспечение", – говорит Федор Вениславский.

В военкоматах идею призыва опытных и обученных военному делу пенсионеров воспринимают с энтузиазмом.

"Отношусь полностью позитивно. Если здоровье позволяет – то почему нет? Государство их обучало, вкладывало деньги. Гражданские ровесники могут служить до 60 лет, а силовики что, не люди что ли?", – задает в беседе с OBOZ.UA риторический вопрос Вадим, сотрудник одного из областных ТЦК и СП.