Россия ударила по Украине баллистикой: в Чернигове разрушены дома, пострадал человек

В Украине вечером в пятницу, 3 января, объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы ударов баллистическими ракетами. В Чернигове во время российской атаки раздались три взрыва.

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В Воздушных силах Вооруженных сил Украины в 16.18 предупредили об угрозе применения врагом баллистики по направлению Курска и призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В 16:21 стало известно о скоростной цели на Черниговщине. В ту же минуту в областном центре прогремел взрыв, передает корреспондент OBOZ.UA.

В 16:37 в Чернигове раздался второй взрыв , в 16:51 – третий.

Начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский информировал, что по окраинам города нанесли групповой ракетный удар.

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