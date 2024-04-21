В Украине была масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистики из Крыма

Днем 21 апреля половину Украины накрыла воздушная тревога, связанная с возможным применением противником баллистических ракет. Угрозу зафиксировали примерно в 13:13 воскресенья.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины в официальном Telegram-канале подтвердили, что по территории, где прозвучали сирены, оккупанты могли ударить баллистикой. Речь шла об Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской, Харьковской, Луганской областях.

В 13:45 прозвучал отбой (кроме Одессы, Николаева, Херсона). В 13:53 режим тревоги был отменен во всех регионах.

Неофициальные мониторинговые каналы объясняли, что захватчики активизировались в Крыму и могли запустить ракеты с территории временно оккупированного полуострова.

По предварительным данным, враг все же применил оружие, целью стала Одесская область.

Призываем находиться в укрытиях или других безопасных местах, если в вашем населенном пункте объявлена тревога! Также напоминаем о запрете на съемку работы украинской ПВО.

Как писал OBOZ.UA, в Министерстве энергетики на фоне ракетных и дроновых ударов РФ по энергоинфраструктуре успокоили украинцев, что тотального блекаута ждать не стоит. В то же время нужно быть готовым, что враг и дальше будет нацеливаться на энергетику страны.

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