В Украине планируют привлечь к разминированию территорий искусственный интеллект: все подробности

Искусственный интеллект поможет Украине в гуманитарном разминировании территорий. Соответствующее соглашение было подписано в Лондоне с технологической компанией Palantir, специализирующейся на аналитике обширных данных.

Об этом министерство экономики Украины сообщило 3 марта. Подписание состоялось в рамках рабочего визита в Великобританию делегации ведомства.

"Благодаря возможностям платформы искусственного интеллекта Palantir, сервис будет анализировать информацию, сможет посоветовать наиболее эффективные методы очистки конкретной территории – с помощью дронов или с применением традиционных методов", – объясняют в Минэкономики.

Конечной целью процесса видится разминирование территорий быстрее и дешевле.

"Гуманитарное разминирование – нулевой этап восстановления Украины. Пока потенциально загрязнены 156 000 кв. км земли, в зоне риска находится более 6 млн украинцев", – отметила министр экономики Юлия Свириденко во время подписания документа.

По ее словам, ускорение этого процесса благодаря сотрудничеству с Palantir – возможность сохранить жизнь людей и быстрее начать восстановление Украины.

Исполнительный вице-президент Palantir в Великобритании и Европе Луис Мосли подчеркнул, что подписанное соглашение поможет спасти жизнь украинцев и укрепить экономику Украины.

"Независимо, помогаем мы отважным украинским защитникам противостоять агрессии Путина или поддерживаем критически важную программу по разминированию, Palantir стоит бок о бок с Украиной и ее народом", – отметил Мосли.

В Минэкономики уточняют, что базы данных, которые будет обрабатывать ИИ, будут содержать данные обследования территорий ГСЧС, ГОСТ и неправительственными операторами с регулярным обновлением.

Кроме того, будут доступны данные о состоянии и количестве технических средств, а также о наличии пиротехнических подразделений.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине разработчики из кластера для развития военных технологий Brave1 создают инновационную технологию разминирования с искусственным интеллектом. Она позволит быстрее идентифицировать взрывоопасные предметы и их обломки, которыми из-за войны всеянная украинская земля.

Журнал Time рассказал, как технологические гиганты превратили Украину в "военную лабораторию ИИ". В частности, корпорации Microsoft, Amazon, Google и Starlink приобщились к этой работе, выделяя сотни миллионов долларов в защиту нашей страны.

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