"В Украине случаются вещи, с которыми никаких врагов не надо": Зеленский возмутился действиями МСЭК, прокурорами с фальшивой инвалидностью и созвал СНБО. Видео

В украинском тылу "случаются вещи, с которыми никаких врагов не нужно", возмутился президент Владимир Зеленский. Он отреагировал на коррупционные скандалы в медико-социальных экспертных комиссиях, заявив, что ждет от уполномоченных органов "быстрых жестких решений".

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Кроме того, Зеленский проведет заседание СНБО. Об этом глава государства высказался в вечернем обращении к гражданам 20 октября. Видео опубликовал YouTube-канал ОП.

Пока идет война, как отметил президент, в тылу действует "реально внутренний враг".

"То, что происходит с МСЭК и наглостью людей, в том числе прокуроров, воспользовавшихся своими связями с МСЭК и оформивших себе фальшивые инвалидности", – объяснил Зеленский.

"Я жду от правоохранителей в частности, прежде всего – СБУ, ГБР, Офиса генпрокурора – соответствующих быстрых жестких решений. Назначил СНБО", – добавил он.

Президент поблагодарил украинских военных, которые защищают наше небо. Он обратил внимание на то, что целую неделю (14-20 октября) Россия каждый вечер запускала "Шахеды", и эти иранские дроны стали одним из основных орудий вражеского террора.

"Мы всегда говорили партнерам, что нужно быть более решительными в противодействии таким преступным альянсам", – напомнил глава государства.

Всего с начала 2024 года РФ применила уже свыше 6130 "Шахедов". Поэтому он призвал к большему давлению на российскую способность производить дроны-камикадзе, снова попросил разрешить ВСУ уничтожать и базы хранения "Шахедов", и всю имеющуюся инфраструктуру их производства и логистики.

"Террористы, к сожалению, умеют использовать время, которое дает им нерешительность свободного мира", – указал президент.

Он высказался также о новой угрозе: союзе России и Северной Кореи. Зеленский поблагодарил "тех лидеров и представителей государств, которые не закрывают глаза и говорят откровенно об этом сотрудничестве".

После того, как КНДР будет учиться современной войне, нестабильности и угроз может стать гораздо больше.

"Сейчас мы имеем четкие данные о том, что в Россию поставляют и людей из Северной Кореи, и это уже не просто рабочие для производств, но и военные. И мы ждем нормальной, честной, сильной реакции партнеров на это. Фактически это вступление еще одной государства в войну против Украины. У всех есть возможность увидеть доказательства и благодаря спутникам, и благодаря видео, которые уже приходят из России. Надо заниматься этим. Реагировать. Противодействовать. И нельзя давать злу вырасти. Если мир будет молчать сейчас и если нам придется сталкиваться с солдатами из Северной Кореи на фронте так же постоянно, как защищаться от "Шахедов", это точно никому в мире не пойдет на пользу и только продлит эту войну, которая должна быть завершена справедливо и как можно быстрее", – заявил Зеленский.

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