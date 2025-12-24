В Украине разрабатывают универсальный ракетный комплекс по принципу HIMARS: что известно

В Украине начали разработку универсального ракетного комплекса по принципу HIMARS. Новую систему планируют создать как многофункциональную платформу, способную применять различные типы средств поражения в зависимости от боевой задачи.

Такой подход должен усилить гибкость и эффективность ракетных войск Вооруженных сил Украины. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил заместитель начальника штаба командования Ракетных войск и артиллерии командования Сухопутных войск ВСУ полковник Андрей Журавлев.

По его словам, ключевая идея заключается в создании системы, которая сможет выполнять широкий спектр боевых задач в зависимости от типа применяемого боеприпаса.

В качестве примера он привел американскую реактивную систему залпового огня HIMARS, которая используется как с управляемыми реактивными снарядами GMLRS, так и с оперативно-тактическими ракетами ATACMS.

В то же время в Украине параллельно продолжается развитие других образцов ракетного вооружения. В частности, продолжается усовершенствование оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан", реактивной системы залпового огня "Ольха", а также комплекса "Нептун" с так называемой "длинной ракетой", которая сейчас проходит полный цикл испытаний.

Кроме того, украинская компания Fire Point работает над созданием тактической баллистической ракеты FP-7 и баллистической ракеты малой дальности FP-9.

Ожидается, что реализация этих проектов усилит отечественные возможности в сфере ракетных технологий и укрепит обороноспособность государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз активизирует оборонные разработки на фоне роста угроз со стороны России, в частности в сфере гиперзвукового вооружения. В фокусе – создание средств противовоздушной и противоракетной обороны, способных перехватывать ракеты типа "Кинжал" и "Циркон".

