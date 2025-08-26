В Украине разработали беспилотный внедорожник Protector: на что он способен. Видео

Наземный роботизированный комплекс PROTECTOR от компании "Украинская бронетехника" создан на базе внедорожника и может преодолевать до 400 км, перевозить груз до 700 кг и буксировать прицеп.

О нем говорится в сюжете "Армия TV".

Указано, что у НРК PROTECTOR нет руля или кабины, а вместо водителя – оператор с пультом. В багажном отделении одновременно можно разместить трех лежачих раненых.

В перспективе на НРК могут устанавливаться и боевые модули, например, пулеметы или гранатометы.

"Очень необычные ощущения, когда ты не чувствуешь машину, когда ты не держишь руль, не имеешь педалей, а только вот такой пульт", – говорит Анастасия Олещук, специалист ведения проектов по разработке беспилотных систем.

Как сообщала АрмияInform, Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины беспилотный наземный комплекс PROTECTOR.

Задачи, которые может выполнять PROTECTOR: перевозка боекомплекта или снаряжения, эвакуация раненых, использование в качестве платформы под роботизированный боевой модуль, мобильных систем РЭБ и РЭР и тому подобное.

Автомобиль оснащен мощным двигателем внутреннего сгорания, имеет высокую проходимость. Полный привод позволяет преодолевать значительные препятствия и броды, а колеса RunFlat – продолжать движение даже при повреждении.