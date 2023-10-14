В Украине создали дрон-камикадзе с дальностью 700 км, который 'почти невозможно' сбить

Украинские разработчики создали новый ударный дрон-камикадзе, который может поражать цели на расстоянии в 700 км. Также БПЛА несет на себе 50 кг взрывчатого вещества.

Кроме того, дрон сложно выявить и сбить вражескими средствами противовоздушной обороны. Об этом в интервью ТСН рассказал представитель украинской компании-производителя дронов.

Производитель отметил, что новый украинский дрон может долететь до российского Пскова и поразить там намеченные цели. Разработчики позаботились о том, чтобы БПЛА было сложно уничтожить.

По словам представителя компании-производителя, у дрона нет шасси, поэтому запуск производится через специальную установку. В то же время это положительно повлияло на аэродинамику беспилотника.

"Его не так легко сбить, не так легко зафиксировать. У него нет шасси, из-за этого запуск производится через специальную установку, но это очень сильно повлияло на аэродинамику и стало намного лучше по пикированию", – сказал представитель компании-разработчика.

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Также он добавил, что украинских дрон лучше иранского "Шахеда" по всем показателям. Это объясняется тем, что Украина имеет доступ к мировым технологиям и очень активно этим пользуется.

Напомним, в Украине был создан боевой дрон Hunter Killer 20, который не боится средств радиоэлектронной борьбы противника и может долететь до Москвы. Эти беспилотники уже применяют спецподразделения ВСУ, чтобы уничтожать оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы создали мини-байрактары и беспилотники-стелсы. Они уже трудятся на нашу победу над врагом.

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