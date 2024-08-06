В Украине создали систему сопровождения военнослужащих и членов их семей в ВСУ: как это работает

В Вооруженных силах Украины была создана система социального сопровождения, которая будет обеспечивать полный комплекс социальной опеки для военнослужащих и членов их семей с момента призыва до увольнения с военной службы. В частности, соответствующие штатные подразделения в ВСУ будут существовать при каждой бригаде, они будут сопровождать членов семей погибших военных, находящихся в плену, военных, проходящих реабилитацию и т.д.

Видео дня

Такие патронатные службы будут созданы в подразделениях гражданско-военного сотрудничества путем увеличения количества должностей. Об этом на брифинге сообщил начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВСУ Александр Кутков.

Соответствующую концепцию уже утвердил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский.

"Структура уже есть. Это штатные подразделения военно-гражданского сотрудничества. Вся вертикаль построена. В рамках производства системы сопровождения мы увеличиваем количество должностей. Также строится вся вертикаль от Генерального штаба до подразделений", – рассказал Александр Кутков.

Концепция создания системы сопровождения базируется на опыте нескольких подразделений, уже имеющих свои патронатные службы, в частности, 3-й отдельной штурмовой бригады.

Как отметил Александр Кутков, инициатива поддерживается командирами боевых бригад, многие из которых уже создали такие подразделения неофициально. Теперь эти подразделения смогут стать официальными. Эти патронатные службы должны быть созданы во всех боевых подразделениях Вооруженных сил Украины с 1 октября 2024 года.

В первую очередь службы социального сопровождения будут укомплектовываться военнослужащими, освобожденными из плена, и теми, кто по причине ранения или состояния здоровья не может участвовать в боевых действиях. Соответствующие решения уже приняты Главнокомандующим ВС Украины.

В мероприятии также приняли участие представители боевых бригад, в которых проводился эксперимент по внедрению подразделений социального сопровождения.

"Работа службы патронации невероятно важна не только для раненых защитников и семей военнослужащих, но и для всей бригады. Потому что наши защитники знают, что ни они, ни семьи не останутся сами, и это повышает моральный боевой дух в целом бригады. К примеру, в нашей воинской части подавляющее большинство раненых возвращаются снова в строй", – отметила представительница 3 штурмовой бригады старший лейтенант Елена Толкачева.

Младший лейтенант Сергей Лихоманенко из 5-й отдельной штурмовой бригады отметил, что патронатные службы функционируют как своеобразные мультихабы, объединяя специалистов из разных сфер: медицинской, финансовой, кадровой, психологической, связей с общественностью и других. Это позволяет более оперативно решать вопросы военнослужащих и их семей.

"Важно, чтобы семьи военнослужащих постоянно ощущали нашу поддержку. Я руководитель внештатной службы патронации и вдова погибшего героя 93 бригады. Поэтому я хорошо знаю и понимаю, как важна поддержка семей погибших воинов именно родной бригадой. Такая забота влияет на боевой дух всех военнослужащих бригады. Они видят, что об их семьях беспокоятся", – отметила представительница 93-й отдельной механизированной бригады старший солдат Алина Карнаухова.

Как сообщал OBOZ.UA, у участников боевых действий в Украине есть значительные льготы в налогообложении, включая освобождение от уплаты земельного налога по объектам до 2 гектаров для личного сельского хозяйства и уменьшение базы объекта налогообложения на 60 квадратных метров для квартир. А также льготы по уплате налогов на доходы и НДС.

Ранее сообщалось, что звание Героя Украины может быть присвоено посмертно за выдающийся героический поступок или трудовое достижение, а денежное вознаграждение в размере 151 400 грн выплачивается членам семьи погибшего героя. Герои Украины и их семьи имеют право на многочисленные льготы, включая ежемесячные выплаты и бесплатные медицинские услуги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!