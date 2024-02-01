В Украине студента в 19 лет незаконно мобилизовали прямо с вокзала и отправили воевать: какое решение принял суд

В Украине незаконно мобилизовали 19-летнего студента одного из харьковских университетов Владимира Дядюха. Юноша подал в суд и выиграл дело, однако процесс затянулся на полтора года, которые он проведел на фронте.

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Детали рассказал адвокат Украинского Хельсинкского союза по правам человека в Чугуеве Роман Лихачев. По его словам, представители ТЦК и СП забрали парня с вокзала в Ужгороде, в тот же день внесли в список военнообязанных и вскоре отправили в подразделение территориальной обороны.

Парень рассказал, что он студент дневной формы обучения, показал студенческий билет и объяснил, что в Ужгород эвакуировал свою маму из-за постоянных обстрелов Харькова. Все это никак не отразилось на действиях ТЦК. Уже потом Дядюха направили в воинскую часть, командир которой причислил его к личному составу и назначил пулеметчиком.

Парень обратился за юридической помощью, чтобы оспорить приказ и доказать, что мобилизация была незаконной. В работе адвокатов постоянно возникали сложности и задержки из-за отказа ТЦК в предоставлении определенных документов и неявки на заседания суда военкомов и представителей воинской части.

В суде первой инстанции дело рассматривалось несколько месяцев. С его решением ответчики не согласились и подали апелляцию. И только апелляционный суд вынес окончательное решение, после которого Дядюха исключили из списков личного состава и уволили со службы.

Адвокат объяснил, что пока молодой человек доказывал незаконность мобилизации и действий ТЦК, он полтора года находился на фронте, воевал пулеметчиком и мог погибнуть. За это время Дядюха отчислили из университета, потому что он не мог уделять достаточно времени учебе.

Суд удовлетворил иск частично и постановил выплатить компенсацию в размере 50 тысяч гривен. Сейчас он возвращается в гражданскую жизнь, планирует возобновиться в университете и закончить обучение.

"В 21 год у Дядюха есть удостоверение участника боевых действий", – констатировал юрист.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ВСУ объяснили, что студенты могут получить отсрочку от призыва во время всеобщей мобилизации. Указали, что если студент был отчислен или находится в академическом отпуске и ему сейчас от 18 до 27 лет, он входит в категорию призывников и не подпадает под действие мобилизации.

– В случае принятия нового закона о мобилизации некоторые категории студентов могут потерять право на отсрочку. Получат его только те, кто получает образование более высокого уровня, чем было раньше. К примеру, если бакалавр получает образование уровня магистра.

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