На северо-востоке Украины воздушная тревога: угроза применения баллистических ракет

В Украине в субботу, 29 июля, прозвучала воздушная тревога на северо-востоке. Сирены около 20:05 услышали жители Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областей.

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Угрозу атаки с воздуха подтвердил официальный Telegram-канал Командования Воздушных сил ВС Украины. Пресс-служба сообщила о риске ракетного обстрела. При этом неофициальные мониторинговые каналы заявили, что, скорее всего, речь идет о баллистическом ракетном оружии противника.

Несколькими минутами позже в сети появилась информация, что жители Сум и Ахтырки Сумской области слышали звуки взрывов. Официальных данных о взрывах пока что нет.

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Как писал OBOZREVATEL, в Запорожье около 17:05 субботы, 29 июля, раздались взрывы. Местные власти заявили, что вражеская ракета попала по открытой местности. Погибли мужчина и женщина, еще одна женщина получила ранения. Взрывной волной выбиты окна в многоэтажках, повреждено здания образовательного учреждения и супермаркета.

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