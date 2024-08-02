Объективный и беспристрастный анализ международной ситуации, на фоне которой продолжается кровопролитная война нашего народа против Путина, дает определенные основания для умеренного оптимизма.

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Подобається це нам чи не подобається, але майбутнє нашої Вітчизни і нашого народу багато у чому залежить саме від подій у США, Європі, да й у всьому світі.Мій поміркований оптимізм якраз і грунтується на позитивних змінах, які відбуваються майже щодня і набирають все більшого і більшого розмаху, після того як Джо Байден прийняв мужнє, але надзвичайно необхідне рішення про відмову від продовження участі у виборчому процесі. Це надасть йому можливість максимально ефективно використати свій час до 20 січня 2025 року, коли замість нього у Білий дім увійде новий господар. Але поки Джо Байден має усі повноваження президента США, можливо тепер він нарешті зважиться і ухвалить такі рішення, які скасують усі обмеження і усі його перестороги. І певні обнадійливі докази цьому вже є реальністю.

Було б надзвичайно символічно щоб ще за президентства Джо Байдена Україна завдала агресору стратегічну поразку, яка б відкрила нам шлях до остаточної перемоги. Але, армія путіна ще достатньо потужна і стратегічні ресурси РФ переконують його у тому, що він ще може виграти цю війну і продовжує періодично шантажувати світ ядерними погрозами.Але, для того щоб відбувся стратегічний поворот у цій війні, ЗСУ повинні отримати найновіше озброєння і перш за все F-16. Вже надзвичайно довго ведуться дебати про необхідність їх поставок в Україну.Багато хто зі мною погодиться, що мало яку зброю українці так сильно чекають в Україні, як винищувачі F-16. Західні партнери, нарешті, вже збираються передати їх найближчим часом. Українці покладають на F-16 особливі сподівання, що цілком зрозуміло — ці літаки можуть збивати крилаті ракети, позбавляючи міста руйнівних російських нальотів.Винищувачі F-16 можуть боротися з російськими бомбардувальниками, які останнім часом стали важливою силою, що дозволяє росіянам просуватися на фронті. Вони можуть і самі завдавати потужних ударів, даючи можливість ЗСУ наступати. Ці винищувачі можуть змінити стратегічний хід війни на нашу користь. Винищувачі F-16, які передані Україні країнами Європи, мають надійти на озброєння ЗСУ вже з дня на день, але підготовка до їх застосування триває вже давно: ще до прибуття літаків українські війська, використовуючи усі свої можливості, намагаються знищити як найбільше російської протиповітряної оборони (ППО) у Криму, на окупованих територіях та у прикордонних областях Росії. Українське командування та коаліція Заходу планують використовувати F-16 вельми амбітно: це не просто кількісний та якісний апгрейд для Повітряних сил ЗСУ, а й важливий інструмент для боротьби за панування у повітрі.

Ймовірно, лише відносно сучасними літаками цю боротьбу виграти буде неможливо: для успіху потрібен ще й дозвіл Заходу (насамперед США) на використання далекобійних засобів поразки по аеродромах базування російської авіації. Немає жодного сумніву у тому, що такий дозвіл ЗСУ отримає.

Я б зараз не коментував можливу кількість літаків, які будуть передані Україні найближчим часом. Навіть не спеціалісту зрозуміло, що для того щоб завоювати перемогу у повітрі Повітряні Сили України повинні мати таку кількість винищувачів F-16, які не тільки перехопили б ініціативу у повітрі, а й забезпечили стратегічний прорив ЗСУ. Мені здається, що наші партнери це чудово розуміють. Разом з тим, продовжується дискусія про ефективність використання цих літаків. Деякі експерти висловлюють сумніви з приводу надмірності наших очікувань, припускають, що винищувачі серйозно не вплинуть на характер війни.

Нещодавно "The Washington Post", розмістила матеріал під назвою - "Винищувачі F-16 прибувають в Україну, але можуть не отримати переваги проти Росії". Матеріал цікавий, можливо не з усім, що там написано погодяться наші спеціалісти, але, важливо, знати і таку точку зору, наших американських друзів. Мені здається, найкраще щоб українці прочитали цей матеріал, а не його коментар. Тому пропоную його з невеликими скороченнями.

"Довгоочікувані винищувачі F-16 повинні літати в Україні протягом кількох тижнів, але українські та західні офіційні особи тепер попереджають, що літак, який колись захищався Києвом, як такий, що міг змінити правила гри, навряд чи матиме негайний вплив на поле бою. Просто занадто мало літаків і забагато російської ППО, яка може їх збити. Це означає, що перші F-16, швидше за все, будуть служити для посилення протиповітряної оборони України — для збивання повітряних цілей, таких як ракети, безпілотники та літаки — замість того, щоб завдавати ударів по наземних силах Росії, що вторгаються, та іншим військовим активам поблизу фронту. Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія зобов’язалися надати Україні 80 F-16, але більшість із них не надійдуть швидко. Сполучені Штати, які схвалили передачу літаків Україні союзниками по НАТО минулого літа після тривалого блокування запиту Києва, не надали і не зобов’язались надати жодного літака. Офіційні особи відмовилися сказати, скільки саме літаків Київ отримає цього року, але це буде не більше однієї ескадрильї — близько 20 літаків — і планується, що лише шість пілотів завершать підготовку до цього літа, оскільки програма обмежена кількістю місць. Очікувана обмежена роль літаків американського виробництва підкреслює поглиблення лінії розлому між Києвом і його західними прихильниками. Офіційні особи США давно заявляли, що F-16 навряд чи дадуть Україні вирішальну перевагу через потужну ППО Росії. Українські чиновники, однак, відповідають знайомим рефреном: F-16, як і іншу техніку, Захід поставив занадто мало і занадто пізно.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше 100 F-16 для боротьби з величезними військово-повітряними силами Росії, і назвав кількість літаків, які Україна отримує, "недостатньою". "Рішення щодо F-16 є стратегічним", — сказав він цього місяця. "Ця цифра ще не є стратегічною". Деякі аналітики налаштовані навіть більш скептично, ніж Зеленський.

Бекка Вассер, аналітик Центру нової американської безпеки, сказала, що F-16 можуть бути найпотужнішими, як психологічний і моральний стимул для українців і як привид для російських призовників — частково через те, що умови на полі бою змінилися з минулого року, коли було оголошено рішення відправити літаки. "Ми бачили цю досить рутинну модель, коли справа доходить до західної військової техніки для України", – сказала вона. "У них є нагальна потреба. Часто до того моменту, коли вони доставлені, термінова оперативна потреба стає недійсною, виходячи зі швидкості адаптації на полі бою. Але вони також можуть задовольнити нагальні потреби, сказав Вассер, через їх подвійну роль: збивати ворожі літаки та вражати наземні цілі. Поки що західні країни, які дарують Україні винищувачі, не розголошують жодних обмежень щодо їх використання. В інших випадках Україна обмежена у використанні західної зброї для нанесення ударів по цілях у Росії. Офіційні особи заявили, що Вашингтон обмежив Київ обстрілювати менше ніж 100 кілометрів, приблизно 62 милі, всередині кордону. Питання про обмеження може бути спірним, оскільки F-16 спочатку повинні літати на обережній відстані від фронту, кажуть чиновники. Представник українського оборонного відомства, який, як і інші учасники цієї історії, говорив на умовах анонімності для обговорення делікатного питання безпеки, сказав, що "десятки" пілотів були залучені для навчання F-16. Але обмежені інструктори та навчальні можливості змусили Україну відправити одну групу пілотів та інженерно-технічного персоналу. Чотири місяці уроків англійської мови в Британії для вивчення ключової термінології передують роботі з літаком, що робить це річним процесом навіть для досвідчених пілотів. Україна також не може дозволити собі розлучитися із занадто великою кількістю досвідчених пілотів для такої тривалої роботи, оскільки вони потрібні для несення бойового чергування, зазначив оборонний чиновник. "Основне обмеження — це кількість літаків і час навчання", — сказав другий український чиновник. "Якщо у Росії 300 [винищувачів], а у вас набагато менше, ви не можете діяти належним чином". "Ми не будемо використовувати його занадто близько до росіян" через загрозу протиповітряної оборони", — сказав чиновник, додавши, що Україні також не вистачає певного технічного обладнання та додаткової підготовки інженерів з обслуговування. У Пентагоні відмовилися відповідати на запитання щодо наданих Україні F-16. У звичайних умовах F-16 мають різноманітне озброєння, яке дозволяє їм націлюватися на ворожі літаки та завдавати ударів по позиціях противника на землі. Але генерал-полковник Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України, сказав у недавньому інтерв’ю The Guardian, що F-16 будуть літати щонайменше на відстані 25 миль від лінії фронту. У результаті Україна навряд чи використовуватиме бойовики для ударів по об’єктах у Росії. Представник українського оборонного відомства сказав, що київські F-16 будуть нести удосконалені ракети середньої дальності "повітря-повітря" AIM-120 — снаряди ширшого класу боєприпасів, що випускаються наземними системами ППО NASAMS, наданими західними країнами. Один із варіантів ракети має дальність близько 100 миль, сказав чиновник, що більше, ніж кілька інших авіаційних боєприпасів, наданих Україні. Але чиновник сказав, що Україна вже має занадто мало ракет AIM-120 і її доведеться розділити між F-16 і NASAMS.

Захист F-16 на землі також буде проблемою, враховуючи, що всі аеродроми України знаходяться в радіусі дії російських ракет. Нещодавно Москва завдала удару по кількох літаках, які стояли на злітно-посадкових смугах. Високопоставлений український військовий заявив, що Росія готується до отримання Україною F-16. Наприкінці минулого року, за словами чиновника, Росія запустила кілька ракет із фіктивними боєголовками із системи ППО С-400 у місті Джанкой в окупованому Криму.

Снаряди досягли українського міста Кременчук, розташованого на відстані понад 200 миль, сказав чиновник.

Незважаючи на те, що F-16 пропонує вдосконалення існуючих українських реактивних літаків, він все ще є винищувачем старшого покоління порівняно з новішими, більш досконалими ВПС Росії. Головне управління військової розвідки України раніше повідомляло, що у Москви понад 200 винищувачів, що значно більше українського флоту.

Офіційні особи заявили, що одну з найбільш руйнівних видів зброї, яку використовує Росія, керовані плануючі бомби, українським військам практично неможливо збити після запуску. Єдине рішення - націлитися на літаки або їхні бази. Але ці особи заявили, що загроза F-16 може налякати деякі російські літаки, щоб вони не підійшли надто близько та не скинули бомби. Україна благала про винищувачі з самого початку російського вторгнення, але Сполучені Штати спочатку виступали проти цієї ідеї. У травні 2023 року під сильним тиском адміністрація Байдена змінила курс.Тоді українські чиновники сподівалися швидко розмістити їх на театрі бойових дій, потенційно вчасно для контрнаступу у 2023 році, але незабаром стало зрозуміло, що терміни далеко позаду. Європейські країни взяли участь у координації навчання на чолі з Нідерландами та Данією. На нещодавньому саміті НАТО США, Нідерланди та Данія оприлюднили заяву, в якій підтвердили, що "Україна літатиме на оперативних F-16 цього літа".Захисники плану кажуть, що це допоможе навіть масштабам з Росією, яка використовувала тісну підтримку з повітря для наступу в Україні.Коли ви можете "фактично викликати безпосередню підтримку з повітря, це дає вам значну перевагу та здатність фактично переміщати бойову лінію, бойовий фронт вперед", — сказав офіційний представник НАТО на умовах анонімності для обговорення оцінок на полі бою. "Тож прибуття винищувачів, безумовно, дає Україні більше можливостей".

Але існують давні сумніви щодо загального впливу. Сполучені Штати особливо ніколи не проявляли ентузіазму, спочатку стверджуючи, що є інші пріоритети, а нещодавно, що не буде достатньо пілотів і підтримки для ефективного використання літаків.

"Набір тренувань досить мізерний", — заявив минулого місяця високопоставлений чиновник Міністерства оборони на умовах анонімності для брифінгу для преси. Мішель "Мейс" Керран, колишній пілот F-16, сказала, що цей літак є модернізацією порівняно з існуючими в Україні моделями радянських часів. Його сенсори та ракети можуть відслідковувати та стріляти по цілях, які пілоти не бачать власними очима, дозволяючи їм залишатися далі, щоб уникнути ворожого вогню. Одним із викликів для України є складність F-16, сказав Керран, який вимагає глибокого режиму технічного обслуговування із залученням спеціалістів, зосереджених на двигунах, паливі та авіоніці. "Я думаю, що люди чекають цього кульмінаційного моменту, коли прибудуть реактивні літаки, і все зміниться, а це просто так не працює", — сказав Керран. "Вони складні. Вони складні для підтримки та експлуатації. Це захоплююче, але нам потрібно бути трохи терплячими, щоб побачити результати". Є ймовірність, що F-16 підуть шляхом танків Abrams, наданих США, сказав Вассер, аналітик з оборони. Обмежена кількість прибула після того, як змінилися умови, що мало спірний вплив на торішній контрнаступ. Тим не менш, цілком можливо, що F-16 зможуть задовольнити потреби України в кращій протиповітряній обороні, сказала вона. Літаки має сенс використовувати консервативно, сказав Вассер. "Якщо у вас є ця чудова здатність, чи збираєтеся ви її використовувати негайно, знаючи, що є більший ризик її використання?" вона сказала. "Або ви збираєтеся приховати це та використовувати, щоб воно мало ширшу стратегічну цінність?" Разом з тим, як вже відмічалося, ситуація у світі і особливо в США останнім часом змінюється надзвичайно динамічно. В тому числі і щодо винищувачів F-16.

Передані Україні винищувачі F-16 будуть оснащені ракетами американського виробництва, повідомляє "The Wall Street Journal" (WSJ) із посиланням на джерела. За даними видання, оснастити F-16 планується ракетами класу "повітря - земля" AGM-88 HARM і "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM і малої дальності AIM-9X. У рамках постановки ракети для F-16 США планують також передавати керовані боєприпаси Joint Direct Attack Munition збільшеної дальності. "Ми впевнені, що зможемо поставити все це, по мірі тих критичних обсягів, які їм надзвичайно потрібні", — розповів WSJ неназваний американський чиновник. В джерелі видання зазначено, що багато європейських країн не хочуть відправляти Україні більші обсяги боєприпасів зі своїх запасів. З цієї причини Міноборони США розробило план, відповідно до якого країни Європи можуть об'єднати свої фінанси і купити в США зброю повітряного базування для України. Згідно з раніше анонсованим планом, F-16 для України виділяють Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія. Усі збройні сили України отримають близько 80 винищувачів, частина поставок відбудеться до кінця року. 10 липня держсекретар США Ентоні Блінкен говорив, що Данія і Нідерланди вже почали поставку F-16. Вказана інформація може мати надзвичайно важливе значення, оскільки істотно збільшує бойові можливості цих винищувачів. І навіть невелика за кількістю бойова група винищувачів, які будуть мати на озброєнні ці новітні американські ракети може вплинути на характер війни. Зміняться не тільки можливості Повітряних сил України, але й ця обставина значно вплине на морально психологічний стан ЗСУ, наших героїв на передовій, які будуть знати, що тепер вони можуть мати авіаційну підтримку своїм діям і нейтралізацію фронтової авіації агресора.

Але, виходить що Джо Байден, крім F 16, дійсно готує путіну ще один надзвичайно серйозний "подарунок" - розміщення на території ФРН надсучасних гіперзвукових ракет підвищеної точності. Це саме те, що може дійсно охолодити агресію путіна, адже підльотний час до важливих адміністративних і політичних центрів рф скоротиться приблизно до 10 хвилин. Якщо відомі крилаті ракети Тамагавки дозвукової швидкості і цю ж відстань можуть подолати більше ніж за дві години, то новим гіперзвуковим ракетам достатньо буде 10 хвилин, що є величезною загрозою для путіна, оскільки наявні у росії сили ППО і ПРО не здатні боротися з цими ракетами. Путіна це серйозно збентежило. І це може бути реальною темою для переговорів з путіним щодо України, адже гіперзвукові ракети мають величезну потужність і боротись з ними у путіна поки що немає засобів.

Путін прокоментував плани США щодо розміщення з 2026 року далекобійних систем у ФРН. Якщо Вашингтон їх реалізує, Росія буде вільна від мораторію на розвертання власних ракет середньої та малої дальності, заявив Путін. "Якщо США розвернуть озброєння у ФРН, то Росія буде вважати себе вільною від мораторію на розміщення власних". Про це заявив путін, виступаючи на параді до дня вмф в санкт-петербургзі. Він також зазначив, що в зоні досягнення американських ракет, розвернутих у Німеччині, будуть важливі російські об'єкти державного і військового управління. "Підльотний час до цілей на нашій території таких ракет, які в перспективі можуть бути оснащені ядерними боєголовками, становить близько 10 хвилин… …Така ситуація нагадує часи Холодної війни, пов’язані з розміщенням в Європі американських Першингів (балістичні ракети Pershing)". Але, для путіна ситуація ще більш ускладнюється, оскільки йому фактично немає чим відповісти на розміщення цих новітніх американських ракет, оскільки "Іскандери", як відомо вже давно розміщені у Калінінградській області.

Перед путіним стала реальністю теорія "Чорних лебедів".

Як відомо, люди схильні недооцінювати можливість чорних лебедів, що може призвести до серйозних наслідків. Теорія чорних лебедів нагадує нам про те, що майбутнє непередбачуване і що ми маємо бути готовими і до несподіваних подій. Таким чином, "чорний лебідь" став символом несподіваних та катастрофічних наслідків.

Рішення США розмістити, в тому числі і в Європі новітні гіперзвукові ракети, і які за інформацією ЗМІ вже пройшли випробування в умовах наближених до бойових, являють собою надзвичайний виклик для путіна, адже в зоні ураження цих ракет може бути не тільки петербург чи військові центри, а й москва і особисто путін.

Ця ситуація може кардинально змінити хід війни.

F - 16 вже летять в Україну, а " Чорні лебеді" до путіна.