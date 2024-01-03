В Украину вернули еще одного депортированного Россией юношу: подробности

Украина вернула из российской депортации 17-летнего Александра из Мариуполя. Оккупанты вывезли его под Москву в составе группы из 31 ребенка в апреле 2022 года.

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Об этом сообщили на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Там отметили, что большинство несовершеннолетних в указанной группе были сиротами или лишенными родительской опеки.

Сейчас Александр уже находится в Киеве. Он стал 5-м из группы депортированных несовершеннолетних украинцев. Почти два года находясь на чужбине, юноша очень хотел вернуться в Украину.

Напомним, ранее на родную землю удалось вернуть 12-летнего сына военнослужащей ВСУ, который на момент начала полномасштабного вторжения РФ гостил на Луганщине у отца. Из-за российской агрессии ребенок 18 месяцев не видел маму: четыре месяца мальчик провел на территории РФ, остальное время – на оккупированной части Луганской области.

Однако далеко не всем похищенным Россией детям удается вернуться домой. В частности, 12-летняя девочка с оккупированной территории Луганской области скончалась в поезде "Томск - Адлер" в РФ. С поезда сняли 124 ребенка и госпитализировали в больницы Саратова, в "Роспотребнадзоре" заявили о вспышке гриппа.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В начале декабря 2023 года Украина вернула домой восемь детей, которых раньше похитила Россия. Четыре девушки и четверо парней от 8 до 18 лет воссоединились со своими семьями.

– Вице-премьер Украины, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что сейчас известно о примерно 20 тысячах украинских детей, которых Россия незаконно депортировала с территории Украины. Однако есть основания полагать, что количество похищенных Россией детей может составлять сотни тысяч.