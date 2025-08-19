В Украину вернули тела еще 1000 защитников: часть погибли в плену. Фото

В Украину 19 августа вернули тела еще 1000 погибших, которые, по утверждению россиян, принадлежат украинским военнослужащим. Среди репатриированных есть 5 тел украинских военнослужащих, погибших в плену.

Эти пятеро воинов были в списках тяжелораненых пленных на обмен согласно договоренностям в Стамбуле во время второго раунда переговоров. Об этом сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Россияне тянут время с обменом пленными

Координационный штаб подчеркнул, что российская сторона продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства. Поэтому Украина настаивает на безотлагательном освобождении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников и борется за возвращение всех украинских граждан.

В этот раз домой удалось вернуть тела военнослужащих, погибших на Донецком, Запорожском, Луганском и Курском направлениях. В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

В штабе отметили, что репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны. Также возвращению тел содействовал Международный Комитет Красного Креста.

Что предшествовало

9, 10, 12, 14, 19, 20 и 26 июня Украина и Россия обменялись военнопленными. Домой вернулись раненые и тяжелораненые, а также самые молодые бойцы в возрасте до 25 лет. Среди них военные Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШВ, Сил ТрО, бойцы Нацгвардии Украины и ГПСУ. Большинство из них были в плену с 2022 года, а значительная часть попала в плен во время обороны Мариуполя. Их фамилии можно найти в материале OBOZ.UA.

Напомним, что в Национальной полиции подтвердили: Россия передавала Украине тела своих военных во время репатриаций в 2025 году. По состоянию на июль было подтверждено 20 случаев, когда россияне передали Украине тела своих оккупантов. Более того, при идентификации тел погибших были также зафиксированы случаи, когда в одном мешке находили останки нескольких разных людей.

