В российском Уссурийске за тысячи километров от Украины 24 декабря прогремели взрывы возле воинской части. "Бавовна" навестила парковку 80-й Витебской Краснознаменной бригады управления.

Оккупанты из рядов атакованного подразделения причастны к военным преступлениям против Украины, они расстреливали гражданское население на оккупированных территориях, в том числе казнили детей. Подробности сообщили источники OBOZ.UA в военной разведке.

Что известно о взрывах в Уссурийске

В ГУР взрывы возле воинской части в Уссурийске Приморского края назвали "рождественским грохотом", ведь прозвучали они утром 24 декабря.

"Бавовна" наведалась на парковку 80-й Витебской Краснознаменной бригады управления ВС РФ (в/ч 19288).

Всего было два взрыва.

Российские власти попытались скрыть инцидент, списывая взрывы на "воспламенение сварочного аппарата".

Однако ложь оккупантов развенчивают снятые местным населением фото и видео, на которых видно значительное присутствие полиции, сотрудников ФСБ и пожарных расчетов. Местное население, по словам источника OBOZ.UA, никак не может понять, зачем на ликвидацию последствий технической неисправности сварочного аппарата привлекли десятки силовиков, в том числе и представителей спецслужб.

Без ответа остался и вопрос оцепления района расположения воинской части и целесообразности остановок и осмотров всех транспортных средств, если речь идет о "взрыве сварочного аппарата".

Точные последствия "бавовны" сейчас устанавливаются.

В ГУР добавляют, что оккупанты из 80-й бригады управления ВС РФ принимали активное участие в агрессивной войне против Украины. Известно о фактах совершения ими военных преступлений. В частности, они расстреливали гражданских на временно оккупированных территориях Украины, среди казненных оккупантами были и дети.

В разведке заверили, что продолжат "осуществление праздничных мероприятий в тылу врага" и будут делать максимум, чтобы в рождественские дни "как можно больше российских оккупантов стали "хорошими" и холодными, как первый зимний снег".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в российском Волгограде прогремели взрывы в районе НПЗ "Лукойл". Атаку беспилотников на Волгоградскую область подтвердили региональные власти, в городе и области объявили режим беспилотной опасности.

Местные жители начали активно публиковать видео в соцсетях и пабликах. На кадрах видны яркие вспышки, взрывы и пожары на территории завода. Очевидцы писали, что зарево было видно из разных районов города, а в небе работала противовоздушная оборона.

