В Вашингтоне наметились сдвиги в сторону передачи Украине ATACMS и истребителей – американский политик

США начали рассматривать вопрос о передаче Украине баллистических ракет ATACMS и истребителей F-16. Запад уже готов приступить к обучению пилотов.

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Об этом во время визита в Киев во вторник, 21 февраля, заявил американский политик, глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, сообщает Reuters. По его словам, в Вашингтоне смещается импульс в сторону отправки Украине дальнобойного оружия.

Маккол признал, что администрация президента США и Совет национальной безопасности по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, как быстро и какое оружие отправить нашей стране. Однако сдвиги в этом вопросе уже есть.

"Но я вижу нарастающий импульс к вводу артиллерии и самолетов. И в любом случае мы можем начать обучение пилотов прямо сейчас, чтобы они были готовы", – сказал Маккол.

Кроме того, американский депутат после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сказал, что украинский лидер дал ему список оружия, необходимого нашей стране. В перечне есть и F-16, и ATACMS. Зеленский аргументировал эту необходимость тем, что такое оружие способно дойти до Крыма, чтобы поразить иранские беспилотники, которыми Россия атакует Украину.

Президент нашей страны уже прокомментировал встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США и Майклом Макколом. Он назвал ее важной.

"Мы ценим все шаги, которые были поддержаны президентом США и Конгрессом. Благодарны за пакеты помощи нашей армии, наших военных на поле боя и, конечно, за финансовую поддержку для преодоления всех вызовов, возникших в результате российской агрессии. Благодарю американских конгрессменов за поддержку Украины и понимание важности усиления помощи для достижения нами победы над агрессором", – заявил президент.

Напомним: недавно в США заявили, что переговоры о поставках истребителей F-16 продолжаются. Они могут длиться еще несколько месяцев. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд напомнила, что США должны убедиться в том, что украинцы будут иметь необходимую подготовку и способность использовать соответствующие системы вооружения.

В то же время, лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл на Мюнхенской конференции призвал предоставить Украине истребители F-16. Он заявил, что сделал бы это, если бы имел полномочия.

16 февраля Европарламент принял резолюцию с призывом передать Украине боевые самолеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маккол заявил, что Вашингтону следует отправить в Украину хотя бы один танк M1 Abrams. Включение в военную помощь танков американского производства могло бы, по его мнению, повлиять на Германию.

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