В ВМС ВСУ спрогнозировали, когда Россия уберется из Севастополя

Оккупанты планируют хранить свой флот в Севастополе до последнего. Поскольку именно Севастополь является основной базой Черноморского флота и местом загрузки военных кораблей "Калибрамы".

Об этом рассказал спикер ВМС ВС Украины, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Единые новости". Он также отметил, что регион Черного и Азовского морей достаточно невелик, поэтому оккупантам будет достаточно сложно укрыться от украинских сил.

"Главная военная база у них в Севастополе – загрузка "Калибрамы" происходит именно там. Ситуация должна стать настолько сложной, чтобы они покинули эту базу, что покидать в тот момент будет нечем", – заявил Плетенчук.

Спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины отметил, что также показательно то, что россияне обсуждают возможность вывоза музейных коллекций из Крыма, пусть и под "благовидным предлогом". Также некоторые коллаборанты начали думать о перемещении из Крыма в целях безопасности.

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"Что касается флота, Азово-Черноморский регион он в принципе замкнут и довольно небольшой, там спрятаться негде. Независимо от того в Азовское море они что-нибудь переведут, или наоборот. В Азовском море в порту Бердянска прекрасно сгорел ВДК "Саратов". Когда будет освобожден наш юг Запорожской области или Донецкой, эти корабли станут более доступными целями", – сказал Плетенчук.

Напомним, что за последние дни и Россия, и Украина подверглись чрезвычайно интенсивным атакам в глубоком тылу. В частности, был нанесен очередной удар по Черноморскому флоту России. Это происходит из-за стремления двух сторон получить преимущество на фоне статической ситуации на земле. К такому выводу пришли британские разведчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию в районе Евпатории. Был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 миллиарда долларов США. По цели, по неподтвержденным данным, эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

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