В Воронежской области дронами атакован состав БК, население эвакуировали: что известно

Ночью 28 августа в хуторе Малая Меженко Воронежской области России БПЛА атаковали склад с боеприпасами российской армии. На территории произошел пожар. Жителей двух населенных пунктов эвакуировали.

Видео дня

Об этом сообщил в Telegram губернатор Воронежской области Александр Гусев и росСМИ со ссылкой на показания местных. Утверждают, что обломки БПЛА самолетного типа якобы обнаружили в Россошанском районе.

"Падение фрагментов беспилотника вызвало вспышку вблизи взрывоопасных объектов. Детонации не было", – заверил Гусев, добавив, что обошлось без разрушений и пострадавших.

Местных жителей временно вывезли в районный центр. Пожар был ликвидирован. Люди возвращаются домой, отметил местный чиновник.

Напомним, также этой ночью на атаку БПЛА пожаловались в Ростовской области РФ. В Каменском районе после взрывов вспыхнула нефтебаза. Местные власти утверждают, что в регионе были сбиты 4 БПЛА, о пожаре молчат.

Между тем местные СМИ сообщают, что в результате падения беспилотников вспыхнули три цистерны на НПЗ возле поселка Молодежный в Каменском районе Ростовской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– После взрыва 26 августа крупнейший НПЗ России в Омске остановил почти половину своих мощностей. В то же время официально пресс-служба завода сообщила, что предприятие работает в "штатном" режиме, возгорание оборудования "полностью локализовано".

– В сети показали последствия пожара на хранилище комбината "Кавказ" Росрезерва в Ростовской области. Как видно из кадров, за десять дней, в течение которых горели резервуары с топливом, там выгорело практически все.