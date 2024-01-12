В Воздушных силах намекнули, какой именно помощи ожидают от Британии в рамках нового пакета. Видео

Премьер Британии Риши Сунак 12 января огласил новый пакет помощи от Великобритании, но не рассказал, что именно будет в нем. В ВСУ надеются, что речь идет, в частности, о ракетах Storm Shadow и SCALP.

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Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, Британия понимает, что именно нужно Украине.

Игнат отметил, что Сунак намеренно не дает информацию о типе оружия. В списках и отчетах партнеров ракеты большой дальности обычно не имеют названий, потому что это мешает РФ получать информацию о количестве и типе оружия.

Однако, по словам Игната, пакет помощи на сумму $3 млрд составлен с учетом, какая интенсивность обстрелов Украины была в новогодний период. Именно поэтому у ВСУ есть надежды на системы ПВО и ракеты Storm Shadow и SCALP.

"Мы видим, какая интенсивность была под Новый год и после. Нам необходимы дополнительные средства ПВО, системы и боеприпасы к ним, и, соответственно, средства нападения. Нам необходимо атаковать вражеские позиции на оккупированных территориях в Крыму, что наши летчики делают фактически регулярно", – сказал Игнат.

Как сообщал OBOZ.UA, первая партия F-16, отправленная в Украину, будет уже модифицирована, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Также в конце декабря в ISW заявили, что Украина может в скором времени получить первую партию F-16 в соответствии с обязательствами Нидерландов, Дании, Норвегии и Бельгии.

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