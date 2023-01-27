В Воздушных силах объяснили, почему оккупанты используют ракеты Х-55 с имитатором ядерной части для атак на Украину

Российские оккупанты применяют против Украины ракеты Х-55 для истощения наших средств противовоздушной обороны. Вместо ядерной боевой части они несут подходящий по весу имитатор.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, такие "пустые" ракеты применяют для того, чтобы рассредоточить наше ПВО, она может использоваться и как ложная цель.

"Допустим, что ракеты летят вместе – 5 штук – из них могут быть две Х-55 и три Х-101 (крылатая ракета класса "воздух – земля") летят по маршруту. Для того, чтобы истощать, рассредоточивать, чтобы мы тратили на них ракеты. Они их используют, потому что ракет жалко, их становится все меньше, как "Калибров", да, собственно и ракет этого типа", – рассказал Игнат.

Напомним: ракета Х-55 с имитатором ядерной боевой части была выпущена россиянами по Украине, в частности, во время ракетной атаки 26 января. Ее под Киевом сбила украинская ПВО. Это уже в четвертый раз путинские войска пытаются отвлечь силы противовоздушной обороны таким видом крылатой ракеты.

Кроме того, эксперты Defense Express обратили внимание, что оккупанты начали маскировать свои ракеты Х-101, зачищая серийные номера на корпусе ракеты, чтобы невозможно было идентифицировать ее дату изготовления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ракетой типа Х-55 с ядерной "болванкой" вместо боевой части также сбили в Украине во время ракетной атаки 17 ноября. Эксперты Defense Express тогда предположили, что это может свидетельствовать о том, что запас крылатых ракет в РФ иссякает к отметке, критической для Кремля;

– 26 января Россия менее чем через сутки устроила повторную серию ракетных ударов по Украине. В Воздушных силах известили о десятках ракет, которые летели на города, подтверждены прилеты в Одессе и Винницкой области, есть жертвы из-за падения обломков ракеты в Киеве.

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