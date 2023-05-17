В Воздушных силах рассказали, сколько ракет РФ уже выпустила по Украине: счет идет на тысячи

С начала полномасштабного вторжения российские захватчики выпустили по Украине более восьми тысяч ракет разного типа. В это же число входят и ударные беспилотники.

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Об этом в комментарии изданию NV рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул, что большинство снарядов, выпущенных по нашей территории, были успешно сбиты системами противовоздушной обороны.

"А сейчас враг стал применять 500-килограммовые управляемые авиабомбы (КАБ), фактически заменяющие ракеты на передней линии, в прифронтовых зонах", – указал военный.

Игнат указал, что количество ракет противника, направленных против нас, действительно исчисляется тысячами, однако точную цифру назвать тяжело: в первые недели полномасштабной войны Воздушные силы ВСУ не обладали нынешней мощью, поэтому трудно точно установить, где и что тогда российская армия применяла.

"А вот за период массированных ракетных обстрелов с 11 сентября 2022 по 9 марта 2023: за это время силами ПВО было сбито около 750 крылатых ракет и 750 дронов-камикадзе", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 16 мая в Киеве и области прогремели мощные взрывы: оккупационные войска России в восьмой раз атаковали украинскую столицу ракетами и дронами-камикадзе. В регионе на отлично сработала ПВО, сбив все вражеские цели, однако их обломки упали в нескольких районах и есть пострадавшие.

Утром корреспонденты показали кадры последствий падения вражеских "Кинжалов" и "Калибров". Благодаря работе подразделений ПВО все воздушные цели были уничтожены, но обломки повредили имущество граждан и, в частности, поломали деревья в зоопарке.

Кроме того, среди жителей столицы остаются "хайпожоры", которые опубликовали видео с работой украинского ПВО, а также местоположения оборонных систем. Уже через несколько часов их вычислили сотрудники Киберполиции, одной одиозной даме даже пришлось принести извинения за свой опрометчивый поступок.

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