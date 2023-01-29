В ВСУ оценили вероятность нового полномасштабного наступления войск РФ

Ныне у Российской Федерации нет такой армии, какой она вторглась на территорию Украины в прошлом году 24 февраля. Но, несмотря на отсутствие профессионально подготовленных военных, враг может попытаться наступать с помощью "мобиков".

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Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире FREEДОМ. Он напомнил, как в день полномасштабного вторжения многие предсказывали, что наше государство продержится три дня, но защитники держат оборону уже почти год (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Уже год, как мы держим оборону и убили более 120 тыс. врагов, уничтожили лучшую его технику, бронетехнику, самолеты. Группировка вторжения врага составила около 170 тыс. Возвращаясь к цифрам Генштаба, более 120 тыс. (на 28.01.2023 ликвидировано 125 510 оккупантов. – Ред.) уже уничтожено. И если мы умножим еще на три, чтобы узнать количество раненых, то поймем, что это и есть та группировка, которая была самой профессиональной, лучшей, подготовленной под вторжение. Ее нет", – пояснил представитель Восточной группировки войск.

В то же время он не исключает, что РФ, наверное, попытается наступать теми мобилизованными, которых призвала за последнее время.

По словам Череватого, российские "мобики" не профессиональные военные, даже если они прошли какую-то подготовку: это люди, которых просто вырвали из мирной жизни.

"Будет тяжело. Наверное, будут попытки каких-то наступлений. Но мне кажется, что Вооруженные силы Украины уже показали, на что способны", – добавил он.

Череватый призвал читать всевозможные аналитические прогнозы разных экспертов со скептицизмом. Вместо этого людям следует уделять больше внимания информации, которую предоставляет, например, Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВСУ опровергли заявления пропагандистов о масштабных наступательных действиях войск РФ на Запорожском направлении. Отмечалось, что враг пытался штурмовать позиции наших защитников небольшими группами до 10 человек.

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