В Запорожье, Херсоне и Кривом Роге прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги: есть пострадавший

Государство-агрессор Россия вечером пятницы, 27 января, снова атаковала украинские города. Мощные взрывы прогремели в Запорожье, Кривом Роге, а также в освобожденном от оккупантов Херсоне.

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Об этом сообщили местные каналы в Telegram. В этих населенных пунктах на моменты взрывов был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев подтвердил, что город находился под обстрелом. По предварительной информации россияне атаковали несколько объектов инфраструктуры. На территории одного из них возник пожар.

"В настоящее время известно об одном пострадавшем. Мужчина госпитализирован. Работают соответствующие службы. Информация уточняется", – написал он в Telegram.

Корреспонденты "Суспільного" отметили, что около 20:50 в городе снова раздавались взрывы. Мониторинговые паблики писали, что по Запорожью оккупанты били ракетами типа "Искандер" из временно захваченного Крыма.

Канал "Это Запорожье" уточнил, что в городе работали силы противовоздушной обороны. "Работает и наше ПВО. Держим кулаки за ребят!" – говорится в сообщении.

В Херсоне также были слышны взрывы, сообщили на канале "Суспільного". Позже местные каналы Кривого Рога написали, что и в этом городе был слышен один мощный взрыв. Детали от официальных представителей населенных пунктов пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Российская Федерация утром четверга, 26 января, устроила масштабную ракетную атаку по Украине. Граждане РФ обрадовались ударам по территории нашего государства и размечтались о великой мести.

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