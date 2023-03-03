В Запорожье из-под завалов разрушенного российским ударом дома достали тела еще двух погибших

В Запорожье из-под завалов дома, который российские оккупанты разрушили ночью 2 марта, деблокировали тела еще двух погибших. После этого количество жертв удара РФ по многоэтажке возросло до семи человек.

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Об этом сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области в Telegram. Всего чрезвычайники спасли 11 человек, а еще 20 граждан были эвакуированы.

По состоянию на 22:00 пятницы, 3 марта, ликвидация последствий российской атаки продолжалась. Бойцы ГСЧС продолжали поисково-спасательные работы и демонтировали разрушенные строительные конструкции.

"Коммунальные службы убрали уже 333 тонны остатков здания", – сказано в сообщении.

Всего к работам привлечены 110 человек и 21 единица техники (от ГСЧС из них 76 человек и 13 машин).

После обстрела в пункт обогрева спасателей обратилось 225 человек. 92 гражданам была оказана психологическая помощь.

"На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации во главе с главой Запорожской ОВА и мобильной оперативной группой аппарата ГСЧС", – добавили чрезвычайники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на четверг, 2 марта, российские оккупационные войска снова атаковали Запорожье, попав ракетой в многоэтажку. Сразу после атаки десять человек, включая одного несовершеннолетнего, считались пропавшими без вести. Среди травмированных была беременная.

– Разбор завалов жилого дома, разрушенного российской ракетой ночью против 2 марта, продолжился и на следующий день. По состоянию на 7:00 пятницы, 3 марта, было известно о пяти жертвах.

– Чрезвычайникам удалось спасти из-под завалов девушку. Екатерина Мельник пять часов провела под обломками здания.

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