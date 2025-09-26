В Запорожье появился первый антидроновий тоннель: как он будет защищать людей. Фото

В Запорожской области завершили строительство первого антидронового тоннеля. Еще три таких достраивают, сейчас они готовы на 60%.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров. Он также показал соответствующие фото и видео.

По словам Федоров, антидроновое покрытие начали возводить в начале августа этого года, начав масштабное строительство для защиты прифронтовых дорог от вражеских беспилотников. Сейчас продолжается первый этап.

"Основной акцент – участки у линии соприкосновения и ключевые логистические пути. Первый тоннель уже завершен, еще три – готовы на 60%. Конструкции из стали, проводов и сетки эффективно защищают транспорт и людей", – отметил глава Запорожской ОГА.

Он также рассказал, что уже были случаи, когда на этих участках уже снимали с сеток вражеские дроны, после этого саперы их обезвреживали. Что очередной раз доказывает эффективность таких тоннелей.

Как это работает

Антидронные сетки создают физический и визуальный барьер – во время полета оператор FPV-дрона может не вовремя заметить преграду из-за искажения видеосигнала, и пропеллеры запутываются в сетке. Сетки натягивают вдоль дорог, а также над окопами и входами в блиндажи, чтобы снизить вероятность прямого попадания БПЛА или попадания обломков в людей.

Эксперты и военные говорят, что этот метод не панацея, но он дает дополнительный уровень защиты – и поэтому стоит его масштабировать.

Как сообщал OBOZ.UA, основные дороги Донетчины и Днепровщины защитят антидроновими сетками. Во время рабочей поездки в Донецкой и Днепровской областях премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о начале установки антидронових сеток вдоль ключевых дорог и подъездов. Эти меры должны снизить риск ударов беспилотников по логистическим артериям и защитить гражданскую инфраструктуру и военные позиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!