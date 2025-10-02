В Запорожье реализуют первый этап строительства антидронових тоннелей

В Запорожской области активно внедряется первый этап строительства антидронових тоннелей для защиты прифронтовых дорог от вражеских дронов. До конца 2025 года планируется создать 100 км безопасных дорог.

Сейчас завершили строительство первого тоннеля – его возвела одна из военных бригад.

Еще три таких объекта достраивают, сейчас они готовы на 60%. Их строительство осуществляет Государственная специальная служба транспорта.

Все работы финансируются исключительно за счет Министерства обороны Украины и профинансированы в полном объеме.

"Государственная служба специального транспорта начала строительство антидронового покрытия на Запорожском направлении в начале августа этого года. Работы продвигаются согласно графику – где-то быстрее, даже на несколько дней опережая план. Наши условия – это постоянные атаки вражескими дронами и авиационными бомбами, мы очень близко к линии столкновения, поэтому нет времени колебаться", – рассказал Александр, начальник Служб сил поддержки подразделения Госспецтрансслужбы.

Тоннели представляют собой металлические опоры, провода и специальную сетку, которая выдерживает нагрузку от дронов и защищает транспорт и людей. Такое инженерное решение уже доказало свою эффективность: на этих участках неоднократно обезвреживали вражеские дроны.

"Реалии современной войны диктуют нам свои условия. Приоритетом является защита от дронов. Тоннели зарекомендовали себя достаточно эффективно и действительно имеют место. У нас были случаи на Запорожском направлении, где уже снимали вражеские дроны, приезжали саперы, обезвреживали их – это еще раз доказывает эффективность таких решений", – отметил Александр.

Запорожская областная военная администрация координирует приоритетные направления вместе с руководством Госспецтрансслужбы. Все работы находятся под особым контролем начальника ОВА и председателя Госспецтрансслужбы.

"Основные направления строительства – это участки у линии столкновения и основные подъездные логистические пути. До конца октября определенные графиком работы будут завершены. Нас постоянно прикрывают роты огневой поддержки, Силы обороны и средства радиоэлектронной борьбы, мы взаимодействуем со смежниками, чтобы максимально обезопасить наших работников, военных и гражданских людей", – рассказал начальник Служб сил поддержки подразделения Госспецтрансслужбы

Благодаря усиленным темпам строительства и эффективной координации центральной и региональной власти уже в ближайшие месяцы Запорожское направление получит новый уровень защиты и безопасности.