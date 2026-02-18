В Женеве состоялась отдельная встреча Умерова и Арахамии с Мединским: что известно

В рамках переговоров в Женеве при посредничестве США состоялась отдельная встреча руководства делегаций Украины и РФ. В ней приняли участие глава украинской делегации секретарь СНБО Рустем Умеров, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава российской делегации Владимир Мединский.

Во время этой встречи обсуждались те же вопросы, что и во время основных переговоров. Об этом журналистам сказала пресс-секретарь Умерова Диана Давитян. Она отметила, что такой формат переговоров является обычной практикой.

"Это обычный формат, который практиковался, в частности, еще и в Стамбуле, когда главы делегаций могут сделать встречу в узком формате, при этом привлечь других представителей делегации. В Стамбуле, например, также были форматы коротких встреч только на уровне глав делегаций, но туда Рустем (Умеров. – Ред.) приобщал Скибицкого еще и военных", – сказала Давитян.

В этот раз на встрече вместе с Умеровым также присутствовал Арахамия, потому что они все работали в рамках политической группы. Остальная часть делегации на тот момент уже уехала.

Пресс-секретарь отметила, что "президенту все доклады делегация делает, так же и между собой все члены делегации обсуждают все вопросы".

Ранее мы со ссылкой на медиа писали о том, что возвращение Владимира Мединского, советника российского диктатора, в состав делегации страны-агрессора, негативно повлияло на переговоры Украины и РФ в Женеве. Встреча политической группы 17 февраля "зашла в тупик".

Как сообщал OBOZ.UA, 18 февраля в швейцарской Женеве завершился второй раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Переговорный процесс длился непросто, но "был важным". Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов добавил, что стороны работают над новой встречей.

Стороны продолжали согласовывать детали и механизм решений, которые обсуждались накануне, сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Он добавил, что в результате переговоров есть некоторый прогресс. По словам Зеленского, продвижение есть только в военном направлении.

